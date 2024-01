249 €, c’est le prix fou de ce TV 4K Philips de 43 pouces (HDMI 2.1, Dolby Vision) pendant les soldes

Le TV 4K Philips 43PUS7506 est un modèle plutôt complet avec ses ports HDMI 2.1 et sa compatibilité avec plusieurs normes vidéos. Le tout est en plus proposé à un très bon prix pendant les soldes. Chez Cdiscount, on peut en effet le trouver à 249 euros au lieu de 415 euros.

Si la majorité des consommateurs misent sur des TV de 55 pouces et plus (voire bien plus), d’autres optent plutôt pour des petits téléviseurs plus adaptés aux petites pièces. D’autant que certains modèles valent tout à fait le détour grâce à leur fiche technique assez complète. Le TV Philips 43PUS7506 en est un bon exemple : entre ses ports HDMI 2.1, sa dalle 4K et ses compatibilités avec Dolby Vision et Dolby Atmos, on peut dire qu’elle est digne d’intérêt. C’est encore plus le cas quand son prix baisse considérablement, comme pendant ces soldes d’hiver.

Les points forts du TV Philips 43PUS7506

Une dalle 4K de 43 pouces

Compatible Dolby Vision, HLG, HDR10+ et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Auparavant vendu à 415 euros, le TV Philips 43PUS7506 est désormais affiché à 249 euros chez Cdiscount.

En quoi le TV Philips 43PUS7506 est-il intéressant ?

Comme son nom l’indique, le TV Philips 43PUS7506 embarque tout d’abord une dalle LED de 43 pouces, ce qui est assez petit, certes, mais qui conviendra tout à fait à celles et ceux qui habitent dans de petits espaces ou qui recherchent simplement un téléviseur secondaire. Elle marque en plus des points avec sa définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et ses compatibilités avec certaines des meilleures normes vidéo, à savoir le Dolby Vision, HDR10, HDR10+ ou encore HLG. Le résultat ne sera évidemment pas comparable à ce qu’on pourrait avoir avec une dalle OLED ou QLED, mais les images seront suffisamment détaillées et nettes. Et côté son, on a tout de même le droit à du Dolby Atmos pour un audio bien immersif.

Philips n’a pas non plus oublié les gamers en dotant son TV de ports HDMI 2.1, ce qui devrait contenter les possesseurs d’une console next-gen. Mais attention, la fonctionnalité 4K@120fps n’est pas disponible ici : la connectique ne permet que la 4K@60fps. On se console avec la présence des fonctions ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate). On profite donc d’une latence réduite en plus de minimiser les déchirures d’écran. Enfin, notez que si le Philips 43PUS7506 est un Smart TV qui met bien à disposition plusieurs plateformes de streaming (Netflix, Prime Video…), le nombre d’applications disponibles sont assez limitées. Pas de Play Store ici, par exemple.

