De 940 € à seulement 399 € : ce pack premium avec smartphone + écouteurs sans fil est l’offre à ne pas louper des soldes

Vitrine technologique de Vivo en 2021, le X60 Pro se voulait être le roi de la stabilisation en photo et vidéo avec son système gimbal, mais il ne compte pas seulement sur ça pour se démarquer. Son design et son écran sont également dignes de louanges. Pendant les soldes, ce smartphone premium accompagné des écouteurs Vivo TWS Neo est proposé dans ce pack à 399 euros au lieu de 940 euros chez la Fnac.

Vivo est un constructeur chinois moins présent que la plupart de ses compatriotes comme Xiaomi ou Realme, mais son catalogue nous a jusque-là rarement déçus. Le Vivo X60 Pro nous l’a prouvé durant notre test où nous lui avions attribué la note de 8/10 l’année de sa sortie, soit en 2021. Il n’avait rien à envier à ses concurrents et présente encore de sacrés arguments aujourd’hui. Pendant les soldes, ce smartphone premium est à -58 % dans ce pack avec les écouteurs sans fil Vivo TWS Neo chez la Fnac.

Le Vivo X60 Pro en quelques mots

Un design digne d’un haut de gamme

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Une bonne polyvalence photographique

Au lieu de 940 euros habituellement, le pack avec le Vivo X60 Pro et les écouteurs sans fil Vivo TWS Neo est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez la Fnac.

Le Vivo X60 Pro, un smartphone de 2021 encore recommandable

Avec son dos en verre mat qui renvoie des reflets arc-en-ciel et une prise en main agréable, le Vivo X60 Pro arbore un design parfaitement maîtrisé mais qui aurait mérité d’être plus résistant puisqu’il n’est doté que d’une certification IP52. Son écran incurvé est lui aussi du plus bel effet, il s’agit d’une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 376 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une excellente fluidité ainsi qu’une couverture de 109 % du spectre DCI-P3.

Le Vivo X60 Pro se démarque également avec son appareil photo doté d’un système gimbal censé améliorer la stabilisation en photo et en vidéo, mais celui-ci est toutefois perfectible. La configuration avec un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un zoom optique x2 de 13 Mpx est toutefois intéressante et polyvalente. Mention spéciale au mode nuit et au mode macro ! Côté performances, le Vivo X60 Pro s’appuie sur un Snapdragon 870 qui commence à dater, déjà à l’époque, la meilleure référence était le Snapdragon 888. Enfin, sa batterie de 4 200 mAh ne prodigue qu’une journée d’autonomie et sa recharge dure environ une heure.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Vivo X60 Pro.

