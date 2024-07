La petite caméra connectée d’intérieur de Google perd 41 % de son prix lors des soldes

Envie d’une caméra pour pouvoir toujours garder un œil à votre domicile ? Celle de Google dédiée pour l’intérieur est en promo durant les soldes : 59 euros seulement, contre 99 euros habituellement.

Opter pour une caméra d’intérieur, c’est un bon choix pour ceux qui ne veulent pas investir une fortune dans des équipements de sécurité, mais qui souhaitent garder un œil sur ce qui se passe chez eux. Il en existe un bon nombre, et la Nest Cam de Google est une bonne référence sur le marché. Elle filme de jour comme de nuit, détecte les mouvements, et coûte 41 % de moins grâce aux soldes.

La Google Nest Cam en bref

Une caméra minimaliste, simple à installer

Une bonne qualité d’image

Alerte en cas de mouvement

La Google Nest Cam (Intérieur, filaire) se trouve actuellement en promotion à 59,40 euros sur Amazon, au lieu de 99,99 euros habituellement.

Cette caméra est-elle efficace pour surveiller votre domicile ?

La Google Nest Cam Indoor (filaire) mise sur un aspect minimaliste avec un revêtement blanc et se camoufle dans votre intérieur facilement. Pour la faire fonctionner, il suffit de la brancher à une prise et d’installer par la suite l’Application Google Home. Cette dernière vous donne accès au retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous. Et si vous avez un appareil de la marque, comme un Nest Hub, vous allez pouvoir afficher le retour vidéo ou bien de faire appel à l’assistant vocal de Google.

Cette référence affiche une définition Full HD correcte, tant de jour que de nuit, avec un angle de vision de 135° qui va permettre de surveiller une zone plus large. Elle supporte également le HDR et propose même un zoom x6 pour pouvoir voir plus loin plus précisément, comme la plaque d’immatriculation d’une voiture ou le visage d’un individu. La caméra est d’ailleurs capable de détecter les mouvements, et vous envoie uniquement les alertes pertinentes dans l’application pour éviter les fausses alertes.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoingnez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.