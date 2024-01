De 999 € à 422 € : la barre de son premium de LG devient la nouvelle cible des soldes

Non content de concurrencer Samsung sur le marché des TV, LG vient marcher sur les plates-bandes de son rival également sur le marché des barres de son. Avec cette barre de son LG SC9S accompagnée d'un caisson de basses, il y a de quoi accompagner le TV 4K acquis durant ces soldes et envoyer du lourd sur toutes les fréquences. Mais ce qui fait le plus de bruit, c'est cette réduction qui fait chuter le prix de la LG SC9S de 999 euros à 422 euros chez Ubaldi.

On a profité des soldes d’hiver pour s’offrir un nouveau TV 4K ? Alors pourquoi ne pas profiter de cette période pour enrichir l’expérience avec une barre de son et ainsi avoir sa propre salle de cinéma chez soi ? C’est que les TV 4K sont généralement dotés de haut-parleurs à la puissance insuffisante pour être réellement immergé dans un film, un manque que comblent les barres de son comme ce modèle premium de LG, la SC9S qui profite d’une énorme réduction de 57 % chez Ubaldi.

La LG SC9S en résumé

Une barre de son avec Dolby Atmos et DTS:X

Des performances sonores de haute volée avec des graves profonds

Une scène sonore horizontale immersive

Au lieu de 999 euros habituellement, la LG SC9S est maintenant disponible en promotion à 422 euros chez Ubaldi grâce à une première réduction de 520 euros et au code promo W12JF0224 qui applique une baisse supplémentaire de 12 %.

La LG SC9S, une barre de son puissante et immersive

LG a enrichi il y a quelques mois son catalogue haut de gamme avec la SC9S, une barre de son accompagnée d’un caisson de basses et configurée en canaux 3.1.3. Le constructeur sud-coréen a mis du cœur à l’ouvrage avec cette barre élégante en aluminium et PVC de qualité. Discrète, elle se fond facilement dans le décor au contraire du caisson de basses dont les proportions sont importantes mais qui n’en reste pas moins élégant lui aussi. À l’arrière, on retrouve deux ports HDMI compatibles avec les protocoles de retour audio ARC et eARC ainsi que les protocoles VRR (jusqu’en 4K 120 i/s) et ALLM pour un usage orienté gaming.

Côté performances, la LG SC9S s’appuie sur neuf haut-parleurs qui délivrent une puissance totale de 400 W RMS. La scène sonore horizontale réussit à être immersive et le caisson de basses remplit son office à merveille avec des graves profonds et rapides, c’est particulièrement jouissif pour les films d’action avec explosions et rugissements de moteur. La restitution des voix est assez bonne, même si perfectible, tout comme la diffusion musicale qui devient intéressante avec la spatialisation. En revanche, la scène sonore verticale est peu marquée en Dolby Atmos et DTS:X et il faut vraiment être en face de la barre pour avoir une réelle sensation d’immersion.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la LG SC9S.

