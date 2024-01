Même le nouvel iPhone 15 n’a pu échapper à la vague de promotions des soldes d’hiver

S'il y a bien une période de l'année où on peut se faire plaisir, c'est bien évidemment pendant les soldes. Pourquoi ne pas en profiter pour renouveler son smartphone contre un modèle premium et flambant neuf ? En ce moment, le nouvel iPhone 15 est disponible à 909 euros chez la Fnac et Darty.

Les soldes sont la meilleure période pour changer son TV contre un magnifique écran 4K, s’offrir des écouteurs sans fil premium ou échanger son smartphone contre un modèle plus récent. Même les nouveautés sorties ces derniers mois sont en promotion, comme l’iPhone 15, le tout dernier smartphone d’Apple. Disponible depuis septembre 2023, il intègre les éléments qui ont fait le succès de l’iPhone 14 Pro et marque enfin le passage à l’USB-C ! En ce moment, il profite d’une réduction de 60 euros chez plusieurs marchands.

L’Apple iPhone 15 en quelques mots

Enfin le passage à l’USB-C !

Un design et un écran toujours aussi premium

La puissance de la puce A16 Bionic

Un capteur photo principal vraiment efficace

Au lieu de 969 euros habituellement, l’Apple iPhone 15 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 909 euros chez Darty ainsi que chez la Fnac.

au meilleur prix ?

Pourquoi opter pour l’iPhone 15 ?

Comme l’iPhone 14 et l’iPhone 13 avant lui, l’iPhone 15 joue la carte de la continuité sur le design : tranches plates, angles arrondis… Hormis que cette fois-ci, l’encoche a laissé place à la Dynamic Island, sorte de pilule faisant office de widget afin de recevoir des notifications interactives ou contrôler sa playlist. Autre nouveauté notable : le port Lightning a laissé place à un port USB-C, mais cela reste de l’USB-C avec une recharge limitée à 20 W. L’iPhone 15 parvient néanmoins à être plus endurant que son prédécesseur avec une autonomie d’environ une journée et demie.

L’iPhone 15 est propulsé par la même puce que l’iPhone 14 Pro, une A16 Bionic dotée de 6 cœurs CPU et de 5 cœurs GPU. Il est ainsi capable d’accomplir nombre de tâches, même le lancement de jeux gourmands avec les graphismes au max et à 60 FPS. Mais attention, ce smartphone a tendance à chauffer lors d’un usage intensif. Pour ce qui est de la photo, la firme de Cupertino a apporté des améliorations en nous servant ce capteur principal de 48 Mpx très efficace ainsi qu’un faux téléobjectif x2 baptisé « téléphoto » et lui aussi convaincant. Enfin, l’écran est toujours autant réussi : OLED, haute définition, luminosité qui tape dans les 2000 cd/m². Cela aurait été parfait si le taux de rafraîchissement n’était pas bloqué à 60 Hz.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 15.

