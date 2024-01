Le bon casque Razer Hyperspeed pour PS5 perd un tiers de son prix pendant les soldes

Si vous souhaitez mieux profiter de vos sessions gaming sur PS5, mieux vaut opter pour un casque de qualité. Et s'il n'est pas hors de prix, c'est encore plus intéressant. Pendant les soldes, vous pourrez par exemple trouver le Razer Kaira HyperSpeed à 99,99 euros au lieu de 149,99 euros sur Amazon.

Les effets sonores, la musique et les dialogues sont indissociables des jeux vidéo et permettent de s’immerger à fond dans la partie. Le son est aussi un élément à part entière du gameplay, puisqu’il permet de détecter un ennemi tapi dans l’ombre. D’où la nécessité de posséder un casque efficace, qui doit aussi être équipé d’un bon micro pour pouvoir communiquer avec d’autres joueurs. Le Razer Kaira HyperSpeed est par exemple une bonne référence et pour ne rien gâcher, il bénéficie d’une réduction de 50 euros pendant les soldes d’hiver.

Que propose le casque Razer Kaira HyperSpeed ?

Un bon confort

Des haut-parleurs puissants

Un micro qui supprime le bruit de fond arrière et latéral

D’abord affiché à 149,99 euros, le casque gaming Razer Kaira HyperSpeed est désormais proposé à 99,99 euros sur Amazon.

Un casque confortable pour de longues parties

Un casque taillé pour le gaming se doit d’être hyper confortable et de ne pas procurer de gêne, y compris après plusieurs heures passées devant l’écran. Pour son Kaira HyperSpeed, Razer n’a heureusement pas négligé cet aspect et a doté son casque de coussinets enveloppé d’un tissage respirant qui minimise la transpiration. On a aussi droit à une mousse très douce qui empêche le casque de faire pression sur notre crâne. En d’autres termes, le casque Razer Kaira HyperSpeed est tout à fait adapté pour les longues heures de jeu.

Notez par ailleurs que ce modèle, conçu pour la PS5 et qui adopte donc les couleurs de la célèbre console next-gen, est filaire. Le brancher sera donc un jeu d’enfant, et aucun logiciel ne sera nécessaire pour l’utiliser et le configurer et il pourra fonctionner dans toutes les situations. On peut en plus éviter de se soucier de l’autonomie restante toutes les cinq minutes.

Un micro efficace pour échanger avec les partenaires

Le casque de Razer démontre par ailleurs de bonnes performances audio avec ses haut-parleurs de 50 mm capables de régler séparément les aigus, les médiums et les basses. On aura donc un son suffisamment clair, et les basses puissantes ne seront pas de refus pour une expérience encore plus immersive.

Enfin, ce modèle est aussi équipé d’un micro cardioïde flexible, qui est capable, selon la marque, de supprimer le bruit de fond arrière et latéral. La voix est donc mieux isolée et surtout mieux perçue par nos compagnons de jeux ou adversaires.

