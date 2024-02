La caméra Netatmo Welcome avec reconnaissance faciale est soldée à -40 %

Opter pour une caméra connectée s’avère très utile pour garder un œil sur votre domicile en votre absence. Et quoi de mieux que de choisir, la caméra Netatmo Welcome, avec reconnaissance faciale qui passe de 199 euros à 119 euros pendant les soldes.

Les caméras de surveillances permettent d’avoir l’esprit plus tranquille, lorsque l’on quitte son domicile. D’autres évitent même les fausses alertes, comme c’est le cas de la Welcome de Netatmo. Cette petite caméra est capable de reconnaître le visage de ses proches, un avantage pour augmenter la sécurité dans la maison. Elle a de quoi plaire, surtout maintenant qu’elle coûte 40 % de moins pendant les soldes.

Ce qu’il faut retenir de la Netatmo Welcome

Un design atypique, mais élégant et discret

Des images en 1080p et une vision nocturne

Détecte les mouvements

La caméra d’intérieur Netatmo Welcome coûte 199,99 euros, mais durant les soldes d’hiver, on la trouve en promotion à 119,99 euros chez Leroy Merlin.

Une caméra ou un objet de déco ?

Il est assez rare que les caméras de surveillance prennent un format tubulaire, comme celui de Netatmo Welcome. Cette caméra intrigue au premier coup d’œil, pour son esthétique. Avec sa touche dorée, elle passe pour un objet de décoration, et peut se fondre facilement dans un intérieur. Un éventuel visiteur indésirable n’y verrait que du feu. De plus, grâce à son format compact, il est facile de lui trouver une place sur un meuble.

Une fois posée, l’installation sera très simple : il suffira de la connecter au Wi-Fi avant d’installer l’application Netatmo Security, pour qu’elle puisse assurer sa mission. L’application est simple à prendre en main. Vous allez recevoir des notifications sur votre smartphone dès qu’un mouvement est détecté. Il est bon de noter que cette caméra respecte la vie privée puisque les photos et vidéos enregistrées ne peuvent être stockées que sur une carte SD que vous pourrez ajouter à la caméra.

Efficace, avec des fonctionnalités très pratiques

Elle est capable de filmer en Full HD à 130 degrés pour afficher le plus de choses possible, et arrive à bien gérer les contre-jours. Elle est même dotée d’une vision nocturne infrarouge pour garder un œil sur votre domicile la nuit, mais la qualité de l’image sera forcément moins bonne. Vous aurez d’ailleurs la possibilité de voir à tout moment et en direct le flux vidéo de la caméra depuis votre smartphone, avec le son en prime. En revanche, sachez que la caméra n’est pas munie d’un haut-parleur pour pouvoir converser avec les personnes.

Là où elle se distingue des autres, c’est en proposant un système de reconnaissance faciale. Elle est capable d’identifier les membres de la famille, (pour lesquels vous aurez créé un profil sur l’application), mais aussi et surtout de détecter la présence d’un intrus extérieur à votre cercle. Si la caméra reconnaît un membre de votre famille, le nom de cette personne s’affichera sur votre smartphone pour ne pas vous inquiéter. S’il s’agit d’un intrus, vous recevrez une photo de lui pour pouvoir lancer l’alerte. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie.

