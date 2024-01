Le performant Huawei MateBook D 14 2023 est 240 € moins cher lors des soldes

Le Huawei MateBook D 14 version 2023 est un PC portable doté d'une belle configuration, en plus d'adopter un design particulièrement élégant. Un modèle que l'on trouve encore plus intéressant quand il est soldé, comme actuellement : sur le site de Huawei, vous pourrez le trouver à 659 euros au lieu de 899 euros.

Son design soigné rappelle celui du MacBook d’Apple, mais le Huawei MateBook D 14 est heureusement bien moins cher que son concurrent. Ce qui ne l’empêche pas de proposer une configuration tout à fait efficace pour des tâches de bureautique, même s’il est forcément moins puissant que le modèle de la Pomme. On le recommande tout de même pour sa fiche technique équilibrée, mais aussi pour son prix, qui bénéficie d’une réduction de 240 euros pendant les soldes d’hiver.

Les points forts du Huawei MateBook D 14

Une dalle IPS de 14 pouces (16:10)

Un i5 de 12e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Le Super Device

D’abord affiché à 899,99 euros, puis réduit à 699,99 euros, le Huawei MateBook D 14 2023 est désormais proposé à 659,99 euros sur le site de Huawei grâce au code promo A40SOLDES.

Un design soigné, comme un MacBook

À première vue, le MateBook D 14 de Huawei semble s’inspirer du MacBook d’Apple avec son châssis en alliage d’aluminium, son clavier noir et son épaisseur qui ne dépasse pas les 15,9 mm. Tout comme son concurrent de la Pomme, son élégance et ses finitions soignées font clairement partie de ses atouts. Ajoutons à cela un poids très contenu d’1,39 kg, ce qui le place évidemment dans la catégorie des ultrabooks, ces PC portables légers, mais qui ne manquent pas de puissance.

Concernant son écran, on a ici droit à une dalle IPS WUXGA (1 900 x 1 200) de 14 pouces, dont le rapport screen-to-body s’élève à 90 % et qui propose un format 16:10. En d’autres termes, même si la diagonale de l’écran semble petite, la surface se montre suffisamment large et permet d’afficher davantage de contenus ou d’onglets. Un bon point pour celles et ceux qui utilisent leur laptop pour du multitâche.

Une configuration idéale pour la bureautique

Le Huawei MateBook D 14 peut d’ailleurs très bien gérer le multitâche grâce aux composants qu’il renferme. Dans ses entrailles, on trouve ainsi un processeur Intel Core i5-1240P cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) épaulé par 16 Go de mémoire vive, une quantité qui apporte davantage de rapidité et de réactivité à la machine. Toutefois, retenez que cet ultrabook n’est pas vraiment taillé pour le jeu puisque l’on doit se contenter d’une carte graphique Iris Xe, pas franchement adaptée pour des graphismes poussés à leur maximum. Sinon, le MateBook D 14 est aussi équipé d’un SSD NVMe de 512 Go, qui permet de profiter de lancements rapides et de temps de chargement réduits, en plus d’un transfert de fichiers rapide.

Le Huawei MateBook D 14 prend aussi en charge la fonction Super Device, qui permet de connecter facilement le PC portable à des écouteurs, smartphones ou encore tablettes de la marque pour les faire interagir entre eux. Vous pourrez par exemple visualiser l’interface d’un smartphone sur l’ordinateur ou sauvegarder les fichiers d’un smartphone sur le PC par simple glisser-déposer. Plutôt pratique pour gagner en productivité. Enfin, côté autonomie, le MateBook D 14 est en théorie capable de tenir une dizaine d’heures avant de devoir être rechargé.

