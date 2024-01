Le prix de ce PC portable tactile 2-en-1 sous Ryzen 7 s’allège de 200 € pendant les soldes

Le Lenovo Yoga 6 n'est pas qu'un PC portable : il peut aussi se transformer en tablette. Et ce n'est pas là son seul avantage, puisqu'il démontre une belle puissance en plus. En ce moment, E.Leclerc le propose à 799 euros au lieu de 999 euros.

Sur le marché des PC portables, on trouve certains modèles dits hybrides qui peuvent adopter plusieurs positions grâce à leur charnière à 360°. Le Lenovo Yoga 6 fait partie de cet ensemble. Si sa polyvalence est sans conteste son meilleur atout, sa puissance permise par un Ryzen 7 est elle aussi à noter. Si cette référence vous tente, sachez qu’elle bénéficie d’une réduction de 200 euros pendant les soldes d’hiver.

Les points essentiels du Lenovo Yoga 6

Un laptop polyvalent

Un écran de 13 pouces + Dolby Vision

Un Ryzen 7 7730U + 16 Go de RAM + un SSD de 512 Go

Initialement proposé à 999 euros, le Lenovo Yoga 6 Gen 8 est désormais affiché à 799 euros chez E.Leclerc.

Un PC portable convertible

Impossible de ne pas aborder en premier la conception originale de ce Lenovo Yoga 6, qui se montre particulièrement polyvalent. Grâce à sa charnière à 360°, ce laptop peut en effet adopter plusieurs positions différentes : un mode « chevalet » pratique pour regarder un film, un mode « tente » particulièrement adapté pour suivre une recette, un mode « tablette » pour prendre des notes très facilement sur la surface tactile ou encore, bien sûr, le mode classique. Bref, les possibilités sont nombreuses et chaque position pourra s’adapter à un usage différent.

Concernant son écran, on a ici droit à une dalle IPS Full HD tactile de 13 pouces, soit une diagonale assez réduite qui ne sera peut-être pas la plus pratique pour ouvrir plein d’ongles ou regarder un film confortablement. Toutefois, cette taille conviendra très bien à celles et ceux qui recherchent avant tout une machine compacte, qui se transporte très facilement. D’ailleurs, ce PC portable est particulièrement léger puisqu’il ne dépasse pas le 1,37 kg. Pour en revenir à l’écran, notez que la dalle est compatible Dolby Vision, ce qui devrait apporter un gain de luminosité ainsi que des contrastes et des détails plus marqués dans les images.

Un Ryzen 7 pour propulser tout ça

Le Lenovo Yoga 6 marque aussi des points avec sa configuration. Dans ses entrailles, on trouve ainsi un processeur Ryzen 7 7730U cadencé à 2 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz) et épaulé par 16 Go de RAM pour davantage de rapidité et de réactivité. Autant dire que le multitâche et les tâches classiques comme la navigation web ou encore le visionnage de séries, et même certaines tâches créatives, pourront être effectuées sans problème. Le tout est complété par un SSD de 512 Go, soit l’assurance de temps de chargement réduits et de lancements rapides des logiciels, en plus d’un stockage généreux. Pour la partie graphique, on devra se contenter d’une AMD Radeon Graphics intégrée au processeur. Et côté son, le Dolby Atmos est de la partie, rien que ça.

Enfin, côté autonomie, la marque promet une journée d’utilisation par charge, mais notez que celle-ci variera en fonction de la nature de vos usages. Et concernant sa connectique, celle-ci se compose d’un de deux ports USB-C 3.2 (Gen 1), de deux ports USB 3.2 (Gen 1), d’un port HDMI et d’un lecteur de carte SD.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables en 2024 : notre sélection

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.