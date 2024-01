LG ou Panasonic : deux TV Oled 55 pouces soldés sous les 1 000 €, mais lequel choisir ?

Si vous attendiez les soldes pour voir des TV Oled baisser de prix, ces deux modèles pourraient bien vous plaire. Le LG OLED55B3 et le Panasonic TX-55MZ800E sont tous les deux soldés, mais lequel choisir ? Nous allons tenter d’y répondre dans ce comparatif.

Si vous attendiez les soldes pour faire l’acquisition d’un nouveau téléviseur, sachez qu’en ce moment, deux modèles ont retenu notre attention. Il s’agit de la référence B3 de LG et du TX-55MZ800E de Panasonic. Deux TV profitant de la technologie Oled, celle considérée comme le Saint Graal pour visionner des contenus vidéos dans d’excellentes conditions.

Ces deux appareils sont actuellement en promotion, et paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif, en détaillant les qualités et les faiblesses des deux produits.

Quel TV Oled en promo choisir durant les soldes ?

Une belle qualité d’image, et une foule de compatibilités

Sur ses deux modèles de 55 pouces, on a droit à des dalles Oled. On connaît l’expertise de LG, et même si la série B3 est l’entrée de gamme de la marque, la qualité de fabrication est au rendez-vous. On a des finitions exemplaires et très bien exécutées, des lignes épurées, ainsi que des bordures d’écran fines et un pied métallique solide. Sa dalle est très agréable à regarder. On a des contrastes infinis, des noirs bien profonds et une très bonne calibration des couleurs, sans oublier une bonne luminosité. Il profite d’une définition native 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), offrant une excellente finesse d’image. L’une de ces nouveautés est qu’il intègre le processeur Alpha 7 de 6ᵉ génération. Ce dernier permet de traiter plus rapidement les images et obtenir une meilleure qualité. Ce modèle est aussi compatible avec les meilleures normes vidéo, à savoir le HDR10 et le Dolby Vision IQ. Quant à la partie audio, elle est assurée par du Dolby Atmos pour un meilleur rendu sonore.

Le TX-55MZ800E de Panasonic ne démérite pas non plus. La firme japonaise s’est assurée d’offrir un produit bien fini et élégant. On a le droit à une dalle de 55 pouces avec des bordures fines, pour une meilleure immersion. Ce modèle 55 pouces est capable d’afficher des images Ultra HD en utilisant son processeur de traitement d’image et de mise à l’échelle 4K Colour Engine Pro, s’appuyant sur une dalle OLED pouvant aller jusqu’à 100 Hz. Elle dispose aussi d’un système audio Dynamic Theater Surround avec des haut-parleurs sur les côtés et un woofer embarqué pour offrir un son plus vaste et immersif.

Des téléviseurs pensés pour le gaming

Que ce soit avec le Panasonic ou celui de LG, les joueurs et les joueuses seront comblés. Commençons par détailler les caractéristiques du modèle B3 de la firme sud-coréenne. Il se compose de 4 connectiques HDMI 2.1 permettant l’affichage en 4K@120fps pour les consoles next-gen (PlayStation 5 et Xbox Series X), mais avec une subtilité : le HDMI 2.1 QMS. Pour résumer, le QMS VRR empêche les écrans noirs qui se produisent lors du basculement entre le contenu lu à différentes fréquences d’images. Il prend également en charge le VRR, ou taux de rafraîchissement variable. Vos gameplay seront fluides grâce à un temps de réponse ultra rapide de 0,1 ms, la compatibilité Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium.

Le téléviseur Panasonic possède aussi de sérieuses aptitudes dans le volet gaming. En intégrant des ports HDMI 2.1, il est ainsi capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox et PlayStation. Vous pourrez profiter de vos jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS. Il prend aussi en charge la technologie ALLM, qui réduit la latence et garantit une meilleure réactivité.

Des systèmes d’exploitation différents : LG WebOS 23 vs Google TV

Le téléviseur B3 de LG s’appuie bien évidemment sur WebOS, avec ici la version 2023. Elle fait le plein de nouveautés, notamment avec l’apparition de vignettes (Quick Card) dans le menu, correspondant à des activités : Télétravail, Tableau de bord maison, Sports, Jeu, Musique. Elles sont pratiques, comme celle dédiée pour le Sport, qui permet d’afficher l’ensemble des résultats sportifs et de configurer les notifications pour être prévenu des résultats de son équipe préférée. On trouve aussi une nouvelle interface qui donne accès aux paramètres rapides du téléviseur, comme le mode d’image, de son, la minuterie, le périphérique de la sortie son, etc. Elle est même personnalisable. À l’usage, l’interface est agréable à parcourir. Le système propose une bonne fluidité et une réactivité satisfaisante.

Si LG intègre son propre système d’exploitation sur son appareil, d’autres font le choix de se diriger vers des OS déjà existant, comme Google TV. C’est d’ailleurs l’OS que l’on retrouve sur le modèle de chez Panasonic. Exit le système My Home Screen, ici, on a droit à l’OS qui a largement conquis le marché des box TV et téléviseurs. Simple et fluide d’utilisation, cet OS mise davantage sur la personnalisation et met en avant des films et des séries tendance qui semblent pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne surtout la possibilité d’avoir accès au catalogue du Play Store pour installer de très nombreuses applications. Les assistants vocaux sont bien évidemment de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

LG ou Panasonic : lequel est fait pour vous ?

Après avoir détaillé les deux modèles, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

C’est le B3 de LG qui gagne haut la main ce versus, tant en termes de design, d’image, ou de prix. Pour moins de 920 euros, LG fournit un excellent téléviseur avec de belles images, mais aussi à l’aise pour le gaming avec ses 4 HDMI 2.1 et des fonctions optimisées pour le jeu. Son interface revisitée est aussi une réussite et multiplie les fonctionnalités et la personnalisation.

Le modèle de Panasonic reste tout de même très recommandable. Son design est réussi, avec un cadre fin pour laisser un maximum de place à l’image. Avec des noirs profonds et détaillés, des couleurs riches et naturelles, le téléviseur de la firme japonaise offre une bonne qualité d’image pour visionner confortablement tous les contenus possibles. Et si l’OS de LG est réussi, Google TV offre bien plus de possibilités, notamment grâce au Play Store.

Si le téléviseur de LG ou de la marque Panasonic ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs TV Oled 4K du moment.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.