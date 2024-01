Ce laptop gaming avec RTX 3070 + i7 + SSD 1 To est à un super prix pour la 3e démarque des soldes

Si pendant les soldes, vous cherchez un PC portable pour jouer à vos jeux préférés, sans trop casser votre tirelire, nous avons la solution : le Gigabyte Aorus 15P doté d’une RTX 3070 passe de 1 899 euros à 899 euros seulement.

Avec une belle configuration tournant autour d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070, le PC portable Gigabyte est une bonne pioche pour qui cherche un laptop gamer performant capable de faire tourner les jeux récents dans d’excellentes conditions. En ce moment, cette référence perd 1 000 euros de son prix pendant les soldes.

En quoi le Gigabyte Aorus 15P est un bon laptop gaming ?

Un écran FHD de 15,6 pouces rafraîchi à 240 Hz

Le combo Nvidia GeForce RTX 3070 + i7-11800H

Un SSD NVMe de 1 To + 16 Go de RAM.

Avec un prix conseillé à 1 899,99 euros, le PC portable Gigabyte Aorus 15P XD-73FR224SO profite de 53 % de remise et s’affiche à présent à 899,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Une machine ultra-fluide

Au premier coup d’œil, le Gigabyte Aorus 15P a bien des traits gaming. Il met en avant la robustesse et la solidité de son châssis en aluminium avec des courbes très typées gamer. Sa connectique, placée à l’arrière, le distingue des laptops bureautiques. Celle-ci se compose de trois ports USB 3.2 Gen1 type A, un port USB-C, d’un port HDMI, d’un mini DisplayPort 1.4, d’un port Ethernet RJ45, d’un lecteur de cartes microSD et de la traditionnelle prise jack 3,5 mm.

Un bon PC portable gaming n’est rien sans un bon écran, et ce modèle ne lésine pas dessus. Il opte pour un écran de 15,6 pouces, une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 240 Hz, ce qui lui assure forcément une bonne fluidité en jeu. Il convient à tous les types de jeux, y compris ceux où l’action est la plus rapide comme les FPS ou les jeux de course.

Une RTX 3070 qui peut faire tourner les jeux AAA

On peut dire que le Aorus 5 est une belle bête de course. Avec ce qu’il a sous le capot, il peut aisément faire tourner tous les jeux triple A du moment dans la plus haute qualité graphique. Pour cela, il s’équipe d’un GPU Nvidia, la GeForce RTX 3070. Cette dernière permet de jouer en QHD et même de la 4K en DLSS sur des titres récents dans de très bonnes conditions.

Toujours pour assurer une bonne expérience, quel que soit l’usage, le Gigabyte Aorus 15P intègre un processeur Intel Core i7-11800H à 3,2 GHz (et boost jusqu’à 4,6 GHz), avec 16 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, vous pourrez faire du multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 1 To qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système, et c’est une belle quantité de stockage pour accueillir vos jeux.

