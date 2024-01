Uniquement ce dimanche, le nouvel iPhone 15 chute sous les 700 euros

Les soldes sont la période idéale pour changer d'écran PC, de TV, d'écouteurs sans fil ou de smartphone en faisant des économies, mais c'est surtout le moment de faire de bonnes affaires sur des produits qui ne sont quasiment jamais en promotion. C'est le cas de l'iPhone 15 qui descend à un prix jamais atteint seulement ce dimanche, chez Rakuten, il se négocie à 699 euros au lieu de 969 euros.

Les produits Apple sont rarement en promotion et même quand cela arrive, la réduction ne vaut pas souvent le coup. Il faut bien un événement promotionnel comme les soldes d’hiver pour espérer mettre la main sur un smartphone ou des écouteurs de la marque à la pomme en faisant de réelles économies. C’est justement le cas ce dimanche et cette promotion qui court jusqu’à ce soir seulement : le récent iPhone 15 voit son prix chuter de 270 euros grâce au cumul d’une réduction et d’un code promo.

Ce qu’il faut retenir de l’Apple iPhone 15

Le design premium signé Apple

L’expérience logicielle avec iOS 17 et la Dynamic Island

La puissance de la puce A16 Bionic

Le passage à l’USB-C

Au lieu de 969 euros habituellement, l’Apple iPhone 15 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Rakuten avec le code promo RAKUTEN40.

Une évolution plutôt qu’une révolution

Disons-le tout de suite : personne n’attendait un grand chamboulement venant de l’iPhone 15. Cette nouvelle cuvée emprunte le même chemin que ses prédécesseurs avec de menues améliorations provenant quasiment toutes de l’Apple iPhone 14 Pro. Le design est quant à lui quasiment inchangé : tranches plates en aluminium, dos en verres, angles arrondis… Ainsi que l’écran Super Retina XDR qui gagne en luminosité et légèrement en définition, mais dont le taux de rafraîchissement est encore bloqué à 60 Hz.

L’Apple iPhone 15 reprend la même puce que l’iPhone 14 Pro, une puce A16 Bionic dotée de 6 cœurs CPU et de 5 cœurs GPU. Ainsi, ce smartphone est capable d’accomplir toutes les tâches, des plus basiques aux plus complexes comme faire tourner Genshin Impact en max à 60 FPS. Il a toutefois tendance à chauffer lors d’un usage intensif. Quand bien même l’iPhone 15 est un smartphone puissant qui sent bon le premium, il n’est pas recommandé de se l’offrir si on a déjà un iPhone 14, un iPhone 13 ou un iPhone Pro puisque les quelques différences ne valent pas la dépense.

Des améliorations plaisantes sur la partie photo et ailleurs

L’appareil photo est la seule partie qui apporte quelque chose de véritablement nouveau. L’iPhone 15 reprend en partie la configuration de l’iPhone 14 Pro avec un capteur principal grand-angle de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. La firme de Cupertino a également ajouté ce qu’elle appelle un mode téléphoto x2 de 12 Mpx. Il s’agit en réalité d’un pixel-binning appliqué au capteur principal afin d’avoir une sorte de zoom x2 sans perte d’informations, et c’est plutôt convaincant.

L’iPhone 15, c’est aussi une expérience logicielle aux petits oignons avec iOS 17, quand bien même cette dernière version apporte que peu de nouveautés, c’est un plaisir d’utiliser les widgets interactifs. Sans compter la Dynamic Island qui fait disparaître l’encoche au profit d’une pilule avec laquelle nous pouvons interagir avec les notifications. Enfin, l’autonomie est bonne avec une journée et demie à deux journées d’utilisation, mais la recharge avec le nouveau port USB-C est aussi lente qu’à l’époque du port Lightning.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 15.

