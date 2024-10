Le Google Pixel 8 Pro est à moitié prix, mais ce dimanche uniquement

Sept ans de mises Ă jour, design toujours aussi rĂ©ussi, un volet photo largement maĂ®trisĂ©… Le Google Pixel 8 Pro n’est pas avare en atouts. Et mĂŞme si son successeur occupe dĂ©sormais le devant de la scène, il vaut encore aujourd’hui le dĂ©tour, surtout quand il est affichĂ© Ă 564,99 euros au lieu de 1 099 euros chez Rakuten.

La gamme de Google Pixel 9 a Ă©tĂ© lancĂ©e cette annĂ©e par la firme de Mountain View, mais ces nouvelles arrivĂ©es sur le marchĂ© ne doivent pas forcĂ©ment Ă©clipser la sĂ©rie antĂ©rieure, qui compte de très bons modèles. C’est par exemple le cas du Google Pixel 8 Pro, un smartphone qui promet sept ans de mise Ă jour (!), une expĂ©rience photo Ă la hauteur des attentes et offre un design vraiment rĂ©ussi. Bref, un bon modèle que l’on conseille encore et qui devient encore plus intĂ©ressant lorsqu’il est quasiment Ă moitiĂ© prix.

Que propose le Google Pixel 8 Pro ?

Un design réussi et un écran bien calibré

Des performances photo ultra-plaisantes

Sept ans de mises Ă jour OS

Un photophone Ă l’Ă©cran bien calibrĂ©

Visuellement, le Google Pixel 8 Pro ressemble certes Ă nombre de ses prĂ©dĂ©cesseurs, avec, par exemple, cette fameuse barre du bloc photo au dos qui coule sur ses tranches. Toutefois, quelques petits changements ont Ă©tĂ© opĂ©rĂ©s par la marque : le dos adopte ici un revĂŞtement mat, les capteurs photo sont tous rassemblĂ©s dans une seule pilule, les angles sont lĂ©gèrement arrondis, et, surtout, l’Ă©cran est dĂ©sormais plat, et non plus incurvĂ©. Concernant ce dernier, justement, il intègre une dalle Amoled LTPO en dĂ©finition 2 992 x 1 344 pixels et rafraĂ®chi jusqu’Ă 120 Hz, soit l’assurance d’une fluiditĂ© exemplaire. La tempĂ©rature de couleur est de son cĂ´tĂ© quasiment parfaite. Lors de notre test, nous avons par ailleurs mesurĂ© une luminositĂ© globale 1 771 cd/m², ce qui est un excellent score. Petit bĂ©mol tout de mĂŞme pour le système d’ajustement automatique de la luminositĂ©Â un peu dĂ©cevant en extĂ©rieur et les nombreux reflets qui apparaissent dans ces conditions.

Au dos, on retrouve donc ce module photo qui est l’un des grands atouts du Pixel 8 Pro. Avec son capteur principal grand-angle de 50 Mpx, son ultra grand-angle de 48 Mpx, son capteur avec tĂ©lĂ©objectif x5 de 48 Mpx, mais aussi son zoom numĂ©rique x30, son autofocus laser ou encore sa stabilisation d’image optique et Ă©lectronique, le smartphone est capable de proposer une expĂ©rience photo bluffante. C’est simple : le Pixel 8 Pro est l’un des meilleurs photophones du marchĂ©. Le capteur principal capture des clichĂ©s aux couleurs vibrantes et richement dĂ©taillĂ©es et fait mĂŞme des merveilles de nuit et l’ultra grand-angle est impressionnant niveau colorimĂ©trie et piquĂ©. N’oublions pas les nombreuses fonctions IA qui permettent de retoucher efficacement les photos, comme la Gomme magique amĂ©liorĂ©e ou encore « Meilleure prise », qui permet, lorsque l’on prend plusieurs photos de groupe, de choisir la meilleure prise uniquement sur le visage d’un sujet.

Une longévité rare sur le marché

Le Pixel 8 Pro a un autre avantage majeur par rapport Ă la concurrence : son suivi logiciel exceptionnellement long. En effet, ce smartphone bĂ©nĂ©ficiera de sept annĂ©es de mises Ă jour majeures, il sera donc maintenu Ă jour jusqu’Ă Android 21. Google est donc indĂ©trĂ´nable sur ce point, et mĂŞme Apple ne fait pas mieux. Concernant l’interface en elle-mĂŞme, soit la Pixel Experience sous Android 14, celle-ci se dĂ©marque encore et toujours par sa grande fluiditĂ© dans les animations, ses nombreuses fonctionnalitĂ©s ou encore ses nouveautĂ©s, comme la crĂ©ation d’un fond d’écran via une IA gĂ©nĂ©rative. Elle souffre toutefois d’un petit manque de lisibilitĂ© parfois.

CĂ´tĂ© performances, le Google Pixel 8 Pro ne brille pas vraiment avec son Google Tensor G3. Si la puce ne pose aucun souci au quotidien sur des tâches simples, en jeu, c’est bien plus difficile. Le Tensor G3 est clairement en retard sur le GPU, ce qui donne une expĂ©rience peu confortable. Niveau autonomie, le smartphone assure la journĂ©e, mais pas beaucoup plus. Si vous modĂ©rez un peu vos usages, vous pourrez sans doute tenir un jour et demi. CĂ´tĂ© recharge, avec un chargeur 45 W, passer de 5 % Ă 73 % nous a pris 1h10. C’est long, très long…

