L’excellent TV LG OLED55G3 soldé à -35 %, soit près de 1 000 € d’économies

Le téléviseur G3 de LG est le plus haut de gamme de la marque, et si vous attendiez une baisse de prix conséquente pour vous l’offrir, c’est l’occasion : durant les soldes, il passe de 2 599 euros à 1 690 euros.

Parmi les TV OLED signés LG, une gamme se démarque : les modèles G, avec leur dalle EVO profitant d’un pic de luminosité très élevé. Cette qualité a un prix, mais la version 55 pouces de la série G3 est un peu moins chère grâce à une belle remise durant les soldes faisant perdre 900 euros de son prix au téléviseur.

Ce qu’on apprécie du LG G3

La meilleure dalle Oled de chez LG : le plus haut pic de luminosité

Le processeur Alpha 9 Gen 6 AI et ses capacités d’upscaling

4 entrées HDMI 2.1 et des fonctions gaming

Sans oublier WebOS 23

De base à 2 599 euros, le téléviseur LG OLED55G3 s’affiche à un prix plus bas durant les soldes : 1 690 euros sur le site son-video.com.

Le plus lumineux des TV Oled

Le design du LG G3 est identique à son prédécesseur. On trouve la même qualité de fabrication, avec une dalle encadrée par un pourtour métallique extrêmement fin. C’est d’ailleurs la dalle qui se trouve être la principale nouveauté sur ce modèle. Il s’agit d’une White Oled Evo fabriquée par LG Display. Elle dispose d’un filtre Micro Lens Array (MLA) afin d’améliorer la luminosité générale : elle a un pic de luminosité impressionnant enregistré à 1430 cd/m2, un record. Lors de nos visionnages, la mise à l’échelle s’est révélée être excellente et la compensation de mouvement satisfaisante.

Il est animé par le processeur Alpha 9 Gen 6. Ce dernier ajoute une technologie d’upscaling plus performante grâce à des algorithmes plus puissants, pour faire passer des contenus 1080p à une définition 4K avec davantage d’efficacité. Le LG G3 est également compatible avec les meilleures normes vidéo HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ. Quant à la partie audio, on a du surround virtuel 7.1.2 pour un son plus vaste.

Des fonctionnalités gaming, et un OS satisfaisant

LG n’oublie pas les gamers, évidemment ce modèle est à l’aise avec les jeux vidéo puisqu’il possède 4 ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K à 120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les technologies VRR, ou taux de rafraîchissement variable, ainsi que l’ALLM, parfait pour combattre le phénomène de tearing, sont de la partie. Il profite d’un écran rafraîchi à 100 Hz ainsi que d’un temps de réponse de 1 ms seulement, et des certifications G-Sync et AMD FreeSync.

Le LG G3 s’appuie bien sûr sur WebOS 23. Elle fait le plein de nouveautés, notamment avec l’apparition de vignettes (Quick Card) dans le menu, correspondant à des activités. Elles sont pratiques, comme celle dédiée pour le Sport, qui permet d’afficher l’ensemble des résultats sportifs et de configurer les notifications pour être prévenu des résultats de son équipe préférée. À l’usage, l’interface est agréable à parcourir, et réactive. On peut rapidement accéder aux applications phares, comme Netflix, Disney +, Prime Video ou YouTube. Enfin, le TV est aussi compatible avec les différents assistants vocaux du marché. AirPlay2 sera en outre de la partie pour diffuser facilement du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

N’hésitez pas à lire notre test sur le LG OLEDG3 pour en savoir plus.

