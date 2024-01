Dell Inspiron 16 : un laptop sous Intel Core i5 (13e gen) à prix cassé directement sur le site officiel de la marque

Référence incontournable sur le marché des laptops bureautiques, Dell propose un large catalogue de PC de bureau, d'écrans PC et d'ordinateurs portables dont celui-ci, le Dell Inspiron 16 5630. Doté notamment d'un processeur Intel Core de 13e génération et d'un écran en définition 2.5K, il est actuellement en solde à 599,09 euros au lieu de 899,35 euros en boutique officielle.

À la recherche d’un nouveau laptop pour être plus productif au travail sans se ruiner ? Dans ce cas, il vaut mieux profiter des derniers jours des soldes pour faire de bonnes affaires, comme sur ce Dell Inspiron 16 5630. Ce laptop aux finitions soignées, doté d’un écran haute résolution et d’un processeur dernière génération a tout pour plaire, et il est surtout en promotion en boutique officielle. À l’aide d’un code promo, il est possible de mettre la main dessus en déboursant moins de 600 euros.

Le Dell Inspiron 16 5630 en résumé

Un écran de 16 pouces en définition 2.5K

Un processeur Intel Core i5 de 13e génération avec 16 Go de RAM

Un SSD NVMe de 1 To pour le stockage

Au lieu d’un prix barré de 899,35 euros, le Dell Inspiron 16 5630 est maintenant disponible en promotion à 599,09 euros en boutique officielle avec le code promo Premium250Inspiron.

Un écran haute résolution pour vos beaux yeux

Ce n’est pas un MacBook mais il en a l’allure. Le Dell Inspiron 16 est un PC portable au design soigné qui ressemble à bien des égards au fer de lance d’Apple sur le marché des laptops bureautiques avec ses finitions argentées et le logo du constructeur américain imprimé en surbrillance sur le capot. Même s’il n’est pas aussi fin et léger, ses dimensions le rendent agréablement transportables avec un poids de 1,85 kg et une épaisseur de 15 à 18 mm, et lui au moins fournit une bonne connectique avec deux ports USB-A, un port USB-C et un port HDMI.

Du côté de l’écran de 16 pouces, cette configuration embarque une dalle LCD avec grand angle de vue et dotée de la technologie ComfortView Plus qui limite l’émission de lumière bleue. Elle est notamment en ratio 16:10 avec une définition en 2.5K (2 560 x 1 600 pixels). On retrouve également un traitement anti-reflets pour pouvoir l’utiliser en plein soleil sans être ébloui et une luminosité qui s’élève à 300 cd/m². Pour de la bureautique ou visionner des vidéos, cet écran est agréable à contempler.

Rester à la pointe avec un Intel Core dernière génération

Cette configuration du Dell Inspiron 16 tourne avec un processeur Intel Core i5-1340P, celui-ci est doté de 12 cœurs et peut être cadencé jusqu’à 4,6 GHz en mode turbo boost. Il est également accompagné par 16 Go de RAM LPDDR5 et d’une puce graphique Intel Iris Xe afin de s’adonner à des travaux graphiques pas trop complexes comme la retouche photo ou le montage vidéo. Il est revanche compliqué d’y faire tourner un jeu vidéo, il faudrait pour cela un GPU plus puissant.

Pour le stockage et lancer rapidement ses applications, on peut compter sur un SSD NVMe de 512 Go. Enfin, le Dell Inspiron 5630 se dote d’une batterie à quatre cellules de 54 Wh qui, selon le constructeur américain, est douée d’une autonomie de 13 heures. C’est largement assez pour boucler une grosse journée de travail et streamer quelques épisodes de sa série Netflix le soir. Pour ce qui est de la recharge, un adaptateur USB-C de 65 W est fourni avec le laptop.

