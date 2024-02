MSI Katana 15 : ce laptop avec RTX 4060 est LA bonne affaire gaming des soldes

Ceux qui recherchent un laptop gaming doté d'une des dernières RTX 4000 sont formels : ça coûte un rein. Il vaut mieux donc viser les soldes si l'on recherche une configuration puissante à un prix contenu, comme ce MSI Katana 15 équipé d'une RTX 4060 et affiché à 959,99 euros chez Cdiscount au lieu de son prix de référence de 1 399 euros.

Jouer avec les derniers composants sans se ruiner, c’est possible pendant les soldes d’hiver. Outre les nombreuses promotions sur les écrans PC, souris gaming, cartes graphiques ou jeux en dématérialisé, les dernières configurations de PC portables gaming connaissent elles aussi des baisses de prix significatives. C’est actuellement le cas de ce MSI Katana de 15 pouces avec une RTX 4060 et un Intel Core i5 de 12e génération qui devient moins cher de 440 euros par rapport à son prix de référence sur Cdiscount.

Le MSI Katana 15 B12VFK-241XFR en bref

Une RTX 4060 avec un Intel Core i5-12450H

Un écran IPS-LCD en FHD rafraîchi à 144 Hz

Un SSD NVMe de 512 Go et 16 Go de RAM

Au lieu de 1 399 euros habituellement, le MSI Katana 15 B12VFK-241XFR est maintenant disponible en promotion à 959,99 euros chez Cdiscount.

Une configuration aussi aiguisée qu’un katana

Commençons par le cœur de cette configuration, la RTX 4060. Cette carte graphique haut de gamme parfaite pour le gaming est assez puissante pour faire tourner les derniers jeux et ceux à venir en 1080p, et ce quand bien même son TGP de 105 W est légèrement inférieur à sa consommation maximale relevée durant notre test. La RTX 4060 l’une des meilleures cartes graphiques en termes de rapport puissance/consommation énergétique, mais il faut tout de même se méfier de la chauffe lors d’un usage intensif.

Avec la RTX 4060, ce MSI Katana 15 embarque en soutien un Intel Core i5-12450H. Ce processeur d’avant-dernière génération d’Intel est doté de 8 cœurs et de 12 threads et est cadencé à 2 GHz. En mode turbo boost, la fréquence d’horloge s’élève jusqu’à 4,4 GHz. Ce processeur intègre également une puce graphique Intel UHD Graphics qui prend le relais afin que le laptop ne sollicite pas constamment la RTX 4060. Enfin, il est assisté par 16 Go de RAM DDR5 pour assurer le multitâche et le stockage est géré par un SSD NVMe de 512 Go.

Un écran fluide pour ne rien manquer de l’action

Étant un laptop gaming, le MSI Katana 15 se doit d’être équipé d’un écran au taux de rafraîchissement élevé. C’est le cas ici avec une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) rafraîchi à 144 Hz, certes, la configuration est basique mais elle permet au moins de ne rien manquer de l’action, surtout dans les parties multijoueurs endiablées. De plus, la dalle IPS permet de profiter d’angles de vision ouverts et d’une bonne restitution des couleurs.

Enfin, ce MSI Katana 15 embarque une batterie à trois cellules d’une capacité de 53,5 Wh. L’autonomie n’est pas communiquée par le constructeur taïwanais mais au vu de la puissance déployée par les composants, elle ne devrait pas excéder les cinq heures en usage basique. Pour le gaming, mieux vaut laisser le laptop branché. Le tout est rangé dans ce châssis anguleux de plus de 2,2 kg mais à la connectique riche avec trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ45 et une prise jack 3.5 mm.

