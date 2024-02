Grâce aux soldes, cet excellent TV 4K OLED 55 pouces signé Samsung devient enfin abordable

Les soldes sont le meilleur prétexte pour enfin changer de TV puisque même les modèles premium chutent à des prix beaucoup plus abordables. C'est notamment le cas du Samsung TQ55S90C, l'un des meilleurs TV OLED du constructeur sud-coréen, qui voit son prix chuter de 1 799 euros à 1 134 euros chez Ubaldi.

Samsung se fait le chantre du QLED depuis déjà plusieurs années, mais s’aventure plus récemment dans les contrées de l’OLED. Les TV de la gamme S90C de Samsung et leur technologie d’affichage QD-OLED sont sans conteste une réussite, mieux encore, ils tiennent tête aux derniers TV OLED de LG sur les questions de luminosité et de couverture colorimétrique. Alors que les soldes approchent de leur fin, le Samsung TQ55S90C profite d’une baisse de 37 % chez Ubaldi.

Le Samsung TQ55S90C en quelques points

Une dalle QD-OLED rafraîchie à 144 Hz

Compatible avec les traitements HDR et Dolby Atmos

Le gaming au top avec les ports HDMI 2.1 et le VRR

La dernière version de Tizen pour la partie Smart TV

Au lieu de 1 799 euros à son lancement, le Samsung TQ55S90C est maintenant disponible en promotion à 1 134 euros chez Ubaldi grâce à une réduction et au code promo W12JF0224.

Samsung et l’OLED, un mariage réussi

Pour tailler sa part du gâteau sur le marché des TV OLED, Samsung ne mise pas sur une OLED classique, mais sur une technologie d’affichage baptisée QD-OLED. Celle-ci fonctionne sur le même principe que la QLED, sauf qu’en lieu et place du rétroéclairage LED, le filtre à points quantiques est appliqué sur une dalle OLED. Cela a pour avantage de diffuser une meilleure luminosité qu’une dalle OLED classique et, par corrélation, un meilleur rapport de contraste et des couleurs plus vives.

Avec son design premium doté de bords fins, sa définition en 4K (3 840 x 2 160 pixels) et son taux de rafraîchissement de 144 Hz, le Samsung TQ55S90C promet un affichage immersif. C’est sans compter les traitements HDR proposés comme le HDR10+, le HDR10+ Gaming et le HDR HLG qui étendent la plage dynamique pour obtenir une image encore plus détaillée et contrastée. Côté son, ce téléviseur embarque un système audio configuré en 2,1 d’une puissance de 40 W RMS compatible avec les formats Dolby Digital et Dolby Atmos.

La fiche technique idéale pour le jeu vidéo

Le Samsung TQ55S90C fait partie de ces TV dotés de la configuration optimale pour jouer aux jeux vidéo. D’une part, ses ports HDMI 2.1 acceptent les flux 4K haute fréquence et permettent ainsi de jouer en 4K 120 FPS avec sa PS5 ou sa Xbox Series X. D’autre part, AMD FreeSync Premium est pris en charge et permet de synchroniser l’affichage du TV avec la puissance de la console afin d’avoir une image sans déchirure, saccades ou effets de flou lors de ses parties. Quant à l’ALLM, elle réduit le plus possible l’input lag.

Côté Smart TV, le Samsung TQ55S90C s’appuie sur la dernière version de Tizen pour retrouver ses applications et plateformes de streaming préférées telles que Netflix, Disney+, Samsung TV Plus ou Amazon Prime Video. La navigation est fluide et agréable, et au cas où utiliser la télécommande s’avérerait trop fastidieux, il est possible d’avoir recours à l’assistant vocal Bixby intégré. Enfin, Samsung DeX et Apple AirPlay 2 répondent présents pour diffuser du contenu depuis un appareil connecté.

