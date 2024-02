Ces nouveaux écouteurs sans fil notés 9/10 sont déjà à prix réduit pour les soldes d’hiver

Pour la troisième itération de ses FreeBuds Pro, Huawei propose un nouveau système acoustique à deux voies qui améliore radicalement ses performances sonores ainsi qu'une réduction de bruit active améliorée qui vient chatouiller les moustaches de certains modèles premium. Pour les derniers jours des soldes, ces Huawei FreeBuds Pro 3 voient leur prix réduit à 189 euros au lieu de 199,90 euros.

Il y a quelques mois, Huawei commercialisait la troisième itération de ses FreeBuds Pro qui ont la particularité d’offrir une excellente prestation sonore grâce à un nouveau système acoustique à deux voies. Et les écouteurs à deux voies, ça ne court pas les rues. Leur conception est fastidieuse, trouver de tels true wireless dans cette tranche tarifaire est étonnant à plus d’un titre. Spoiler Alert ! Les Huawei FreeBuds Pro 3 ne nous ont pas déçus, et ils sont en plus en promotion chez Amazon en ces derniers jours des soldes d’hiver.

Pourquoi on recommande les Huawei FreeBuds Pro 3

Un son équilibré avec une scène sonore large

Des écouteurs confortables certifiés IP54

Réduction de bruit active convaincante

Une application de contrôle complète

Au lieu de 199 euros habituellement, les Huawei FreeBuds Pro 3 sont maintenant disponibles en promotion à 189 euros chez Amazon.

L’ultra-confort avant tout !

Ne vous fiez pas à son design classique. Les Huawei FreeBuds Pro 3 sont réussis au point où nous leur avons attribué la note de 9/10 lors de notre test, mais ils sont également ultra-confortables. On approche là du niveau des Apple AirPods Pro 2. Malgré leur format intra-auriculaire, ils sont faciles à mettre et tiennent parfaitement en place malgré les mouvements de tête. Ils ont par ailleurs une certification IP54 qui garantit leur résistance à la pluie et à la transpiration, mais pas à l’immersion.

Le tableau est toutefois un peu taché par une autonomie en demi-teinte. Celle-ci profite pourtant d’une grande marge d’amélioration par rapport au modèle précédent, reste qu’une charge avec l’ANC activée et à 50 % du volume permet de profiter de seulement quatre heures d’écoute en continu. Quant au boîtier, il offre trois charges supplémentaires. C’est amplement suffisant pour la plupart des utilisateurs, mais la concurrence fait bien mieux. Les FreeBuds Pro 3 se démarquent quand même grâce à leur recharge rapide, 40 minutes suffisent à recharger le boîtier qui est également compatible avec la recharge Qi sans fil.

Une résolution sonore tout simplement excellente

Comme indiqué plus haut, les Huawei FreeBuds Pro 3 ont la particularité d’embarquer deux transducteurs par écouteur, l’un de 11 mm de diamètre et l’autre à armature équilibrée. Cette combinaison permet de reproduire un son clair, détaillé et rapide. La signature sonore est dynamique avec des graves et des aigus bien mis en avant, les médiums sont aussi au rendez-vous malgré des duretés à fort volume. On peut en outre saluer la scène sonore très large et la stéréo bien marquée malgré un manque de profondeur dans l’axe central.

Si la restitution sonore par défaut ne convainc pas, il est possible de la modifier sur l’application Huawei AI Life via un égaliseur à 10 bandes. Cette même application propose aussi de personnaliser les commandes tactiles. Enfin, Huawei annonce une réduction du bruit active plus performante de 50 % que le modèle précédent. Bien qu’elle ne filtre pas suffisamment les sons clairs, elle nous a totalement convaincus pour ce qui est d’annuler les bruits sourds comme les ronflements d’un moteur. On n’est pas loin du niveau de certains modèles premium.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Huawei FreeBuds Pro 3.

