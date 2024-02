Kobo Libra 2 : cette liseuse numérique premium et étanche est soldée à -15 %

Grand rival de Kindle, Kobo a lui aussi une grosse part du gâteau sur le marché des liseuses numériques et sa Libra 2 est l'un de ses meilleurs modèles. Avec l'arrivée du Bluetooth, elle est notamment capable de faire profiter de la lecture audio. Chez Rakuten, cette liseuse premium voit son prix passer de 199,99 euros à 169,99 euros.

Kindle est une marque de liseuse numérique appartenant à Amazon, souvent considérée comme étant une référence incontournable, mais Kobo a également son mot à dire sur ce marché. Après la Libra H2O, la marque propriété de Rakuten a lancé la Libra 2 avec quelques nouveautés bienvenues telles que l’arrivée du Bluetooth. Alors que les soldes d’hiver approchent de leur fin, la Kobo Libra 2 profite d’une réduction de 15 % chez Rakuten.

La Kobo Libra 2 en quelques points

Un écran de 7 pouces E-Ink en version Carta 1200 HD

La technologie ComfortLight Pro

Une liseuse étanche et endurante

Un gros espace de stockage de 32 Go

Au lieu de 199,99 euros habituellement, la Kobo Libra 2 est maintenant disponible en promotion à 169,99 euros chez Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Kobo Libra 2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Kobo Libra 2 au meilleur prix ?

Une liseuse étanche et agréable à prendre en main

La Kobo Libra 2 s’inspire largement de la Kobo Forma pour ce qui est du design. Son format de 7 pouces est, certes, plus petit, mais les bordures épaisses et les boutons physiques installés sur l’une d’elles assurent une prise en main agréable. Ces boutons permettent d’ailleurs de faire défiler les pages et de naviguer sur l’interface. De plus, la Kobo Libra 2 est certifiée IPX8, ce qui signifie qu’elle peut survivre aux chutes dans la baignoire ou dans la piscine jusqu’à un mètre de profondeur (mais ne le faites pas exprès quand même).

Pour l’écran, Kobo fait ici le choix d’une dalle tactile E-Ink en version Carta 1200 HD avec une définition de 1 680 x 1 264 pixels. Cela donne une résolution de 300 ppp, plaçant ainsi la Kobo Libra 2 dans le haut du panier en termes de résolution. Non seulement les pixels sont invisibles, mais la technologie ComfortLight Pro permet de faire varier la température des couleurs selon la luminosité extérieure afin qu’elle reste agréable à lire en toutes circonstances. Et avec cette taille d’écran, il est possible de lire autant en format portrait qu’en format paysage, ainsi que des mangas. En revanche, sa taille est trop réduite pour les BD et les comics.

Kobo Libra 2, raconte-nous une histoire !

Comme nous le mentionnions plus haut, la grande nouveauté de la Kobo Libra 2 est l’installation d’une puce Bluetooth qui la rend compatible avec la lecture audio. En la connectant à un casque ou à des écouteurs sans fil, il est possible de se faire raconter des histoires, mais seulement celles des livres audio achetés en boutique Kobo. Elle est aussi dotée d’un espace de stockage de 32 Go, car les fichiers audio prennent plus de place que les fichiers ePub, PDF et autres. Il est possible d’y stocker jusqu’à 24 000 ebooks ou 150 livres audio.

Enfin, la Kobo Libra 2 embarque une batterie de 1 420 mAh dont l’autonomie peut grandement varier en fonction de son utilisation. Dans un usage basique, cette durée peut se compter en semaines, mais si le Bluetooth est activé afin de profiter des livres audio, elle fond beaucoup plus vite et se compte en heures. Enfin, le port USB-C permet une recharge rapide puisqu’il faut compter moins d’une heure pour que la batterie passe de 0 à 100 %.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.