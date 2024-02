À peine sorti, l’abordable Samsung Galaxy A25, avec écran OLED 120 Hz, est déjà en promo

Dévoilé au début du mois de janvier, le Samsung Galaxy A25 est un smartphone pas cher qui propose tout de même une fiche technique assez alléchante : entre son écran OLED à 120 Hz et sa compatibilité avec le réseau 5 G. Il a beau être sorti tout récemment, ce smartphone prometteur est déjà en promotion chez RED by SFR : 299 euros au lieu de 319 euros.

C’est au début du mois de janvier que Samsung a officiellement dévoilé son smartphone Galaxy A25. Un milieu de gamme qui présente plusieurs caractéristiques peu courantes sur son segment de prix, comme un écran OLED rafraîchi à 120 Hz ou encore la capacité à enregistrer des séquences vidéos en 4 K UHD jusqu’à 30 images par seconde. Un modèle qui a bien d’autres atouts, à commencer par son prix, qui bénéficie actuellement d’une petite réduction de 20 euros un mois après son lancement.

Que propose le Samsung Galaxy A25 ?

Un écran OLED de 6,5 pouces + 120 Hz

Une puce Exynos 1280 compatible 5G

Un stockage extensible jusqu’à 1 To

Lancé à 319 euros, le Samsung Galaxy A25 (6+128 Go) est désormais proposé à 299 euros par RED by SFR (sans forfait).

Un écran de bonne facture et surtout très fluide

Le Samsung Galaxy A25 reprend le même type de design que l’ensemble des smartphones de la gamme Galaxy (S ou A), et l’on ne va pas s’en plaindre. Son dos plat, qui est ici paré de reflets, et ses trois modules photo positionnés à la verticale et pleinement intégrés à l’arrière (sans protubérance, donc) rendent le tout plutôt élégant.

Ce qu’on va surtout retenir, c’est cet écran Oled de 6,5 pouces, une technologie d’affichage qui jusqu’ici était assez rare de trouver chez le constructeur sud-coréen sur ce segment de prix. Et pour ne rien gâcher, le taux de rafraîchissement de cette dalle est capable de grimper jusqu’à 120 Hz. Autant dire que la navigation sera très fluide, et que le visionnage de vidéos sera des plus satisfaisants.

Un tiroir pour carte microSD très pratique

Au niveau des performances, le Samsung Galaxy A25 est équipé d’une puce Exynos 1280 milieu de gamme qui date de 2022. Cette puce, compatible 5G, est ici épaulée par 6 Go de mémoire vive. Certes, il ne s’agit pas de la configuration la plus puissante, la puce se situant derrière la concurrence. Pourtant, elle s’en sort plutôt bien pour les usages du quotidien, même si quelques petits ralentissements peuvent arriver sur les tâches plus énergivores. Par ailleurs, et c’est plutôt rare, le Samsung Galaxy A25 est doté d’un tiroir pour carte microSD jusqu’à 1 To. Pratique pour étendre le stockage, qui s’élève ici à 128 Go.

Côté photo, outre le capteur selfie de 13 mégapixels (niché dans une encoche en forme de goutte d’eau), l’appareil intègre un module principal de 50 mégapixels avec une stabilisation optique, un module ultra grand-angle de 8 mégapixels et un module macro de 2 mégapixels. On peut d’ailleurs enregistrer des séquences vidéos en 4 K UHD jusqu’à 30 images par seconde et faire des ralentis en HD à 480 images par seconde, ou en Full HD à 240 images par seconde. Enfin, concernant son autonomie, le A25 intègre une batterie de 5 000 mAh, qui offre, selon la marque, 19 heures d’autonomie en usage Internet en 4 G. Samsung assure également que la charge est « ultra-rapide », mais c’est une charge de seulement 25 W à laquelle on a droit, donc pas si rapide que cela, finalement.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment.

