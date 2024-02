Canal+ fait le pont entre VOD et grand écran avec cette offre spéciale

Canal+ et UGC ont eu la bonne idée de lancer un abonnement commun pour les amateurs de cinéma.

Voilà une offre originale, mais très pertinente pour les amateurs de petits comme de grands écrans. Canal+ s’est associé aux cinémas UGC pour proposer une offre commune permettant aux abonnés de moins de 26 ans d’obtenir un accès illimité aux salles UGC en France en plus d’obtenir un abonnement à Canal+ avec tout le contenu VOD de la chaine.

Que propose cette offre Canal+ X UGC ?

Tout Canal+ avec ses chaînes et ses services thématiques

Un abonnement illimité aux cinémas UGC partout en France pour moins cher

Apple TV + inclus dans chaque abonnement et sans condition de durée

Le pack Canal+ avec abonnement UGC illimité est proposé à 25,94 euros par mois (13,99 euros par mois pour l’abonnement Canal+ sans engagement et 11,95 euros par mois pour l’abonnement UGC illimité avec engagement de 6 mois). Notez que cette offre est réservée aux moins de 26 ans et qu’elle ne concerne que l’abonnement Canal+ de base. Cette offre est également limitée aux 5000 premiers à s’abonner.

L’offre Canal+ avec la TV, les séries, le cinéma, etc.

Avec une dizaine de chaînes pensées pour tous les publics et regroupant toutes les thématiques, l’offre Canal+ est sans doute la plus intéressante pour tous les amateurs de zapping. Cependant, elle est aussi très attrayante pour les amateurs de cinéma et de séries tant son offre en ce sens est florissante via ses bouquets VOD Cinéma, jeunesse, découverte et sport en fonction du forfait que vous choisissez. Dans le lot, on note la disponibilité de films ultra-récents, de films cultes et incontournables, de grands événements sportifs en direct, de la Création Originale CANAL+, des séries internationales.

Là où Canal+ fait aussi mouche, c’est que son offre a été pensée pour être accessible depuis n’importe où et sur plusieurs écrans : TV connectée, Box internet, mobile, tablette, etc. Tout ceci via l’application MyCanal disponible sur Android et iOS. Vous pouvez même profiter de tout ce contenu depuis votre ordinateur en streaming simplement en vous identifiant depuis le site de Canal+. Vous avez même la possibilité de diffuser le contenu en streaming sur un autre écran et en faire profiter votre entourage grâce à la compatibilité Chromecast et AirPlay.

myCANAL Télécharger gratuitement

Pour aller plus loin

Canal+ intègre Apple TV+ gratuitement : découvrez les meilleures séries et films à voir absolument

Le grand écran chez les cinémas UGC en illimité

Canal+ s’est associé aux cinémas UGC pour proposer un abonnement illimité pour moins cher avec l’abonnement Canal. Vous aurez donc la possibilité de vous rendre dans les 50 cinémas de la marque dans toutes la France. L’abonnement concerne aussi les moins de 26 ans et est proposé à 11,95 euros par mois au lieu de 19,99. L’abonnement comporte aussi d’autres avantages comme la possibilité d’ajouter 8 euros pour la place d’un accompagnant et d’obtenir deux places offertes pour votre anniversaire.

Pour en savoir encore plus sur les différentes plateformes de streaming disponibles en France, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de SVOD en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.