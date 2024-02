Ce laptop Lenovo avec Intel Core i5 est à un excellent rapport qualité/prix avec cette offre

Pour les personnes à la recherche d’un nouveau laptop mais qui n’ont pas les fonds nécessaires à l’achat d’une configuration haut de gamme, le Lenovo IdeaPad Slim 3 est tout indiqué. Avec son processeur Intel Core i5 de 12ᵉ génération et son allure d’ultrabook, il convient pour un usage bureautique et pourquoi pas regarder des films et des séries. Chez Amazon, son prix chute de 649,99 euros à 549,99 euros.

Avec leur prix dispendieux, les MacBook ne sont pas à la portée de tout le monde, mais d’autres constructeurs proposent des configurations aux dimensions fines, aux performances moindres, mais à un tarif deux à trois fois moins élevé. Par exemple, ce Lenovo IdeaPad Slim 3 équipé d’un processeur Intel Core i5-12450H suffit amplement pour un usage bureautique, et s’adonner à quelques divertissements. Chez Amazon, ce laptop se négocie actuellement avec une réduction de 100 euros.

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 14IAH8 en résumé

Un châssis sobre avec une connectique complète

Un écran IPS-LCD de 14 pouces en FHD

Un processeur Intel Core i5-12450H avec 16 Go de RAM LPDDR5

Au lieu de 649,99 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad Slim 3 14IAH8 est maintenant disponible en promotion à 549,99 euros chez Amazon.

Ce n’est pas un MacBook, mais c’est presque aussi pratique

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un laptop conçu dans la simplicité, même si le design ne s’embarrasse pas de finitions tape-à-l’œil, on reste dans la plus grande sobriété avec cette robe grise. Ce châssis a au moins l’avantage d’être aisément transportable, avec une épaisseur de 18 mm et un poids de 1,37 kg, il se glisse facilement dans un sac et ne se fait pas sentir sur les épaules. D’autant plus qu’il ne tombe pas dans le piège de la finesse en proposant une bonne connectique : deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un lecteur de carte microSD et une prise jack 3,5 mm.

Malgré son poids plume, ce Lenovo IdeaPad Slim 3 n’oublie pas d’être robuste si on en croit sa certification MIL-STD-810H. Il s’agit d’une norme militaire américaine qui teste la résistance et la durabilité des équipements dans des environnements normalement difficiles pour les appareils électroniques. Pour ce qui est de l’écran de 14 pouces, le constructeur chinois opte pour la configuration la plus basique, une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec un traitement antireflet.

Une configuration taillée pour la bureautique et un peu plus

Dans les entrailles de cet IdeaPad Slim 3, on retrouve un processeur d’avant-dernière génération d’Intel, un Core i5-12450H. Ce modèle octa-core peut atteindre une cadence de 4,4 GHz en mode turbo boost, complété par 16 Go de RAM LPDDR5 pour gérer la partie multitâche ainsi que par une puce graphique Intel UHD Graphics. Ce n’est pas énorme, comparé à l’Intel Iris Xe, mais cela suffit pour faire un peu de retouche photo et s’amuser avec des jeux en 2D qui ne demandent pas beaucoup de ressources.

Pour stocker les applications, ce laptop peut compter sur un SSD NVMe de 512 Go qui assure un lancement ainsi que des transferts de fichiers à une rapidité fulgurante. Enfin, le Lenovo IdeaPad Slim 3 14IAH8 est équipé d’une batterie de 47 Wh qui lui assure une autonomie de huit heures d’après le constructeur, ce qui est assez pour une journée de travail bien remplie. De plus, grâce à la technologie RapidCharge, l’alimentation de 65 W peut lui faire récupérer deux heures d’autonomie en seulement 15 minutes de charge.

Afin de comparer le Lenovo IdeaPad Slim 3 14IAH8 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des PC portables Lenovo du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.