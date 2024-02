Pourquoi payer au prix fort le S24 quand le Samsung Galaxy S23 est à -40 % ?

Le Samsung Galaxy S23 a beau avoir été remplacé par le Galaxy S24, nous le recommandons toujours chaudement. Ce smartphone devient même plus intéressant encore, en passant de 959 euros à sa sortie, à seulement 587 euros aujourd'hui.

Avec une puce Exynos sur le Galaxy S24, le Samsung Galaxy S23 a encore une sérieuse carte à jouer. Si vous cherchez un téléphone compact avec un OS fluide, d’excellentes performances, un design sublime et une polyvalence photo pertinente, le S23 est toujours un bon candidat. Maintenant, avec près de 40 % de remise, il est encore plus intéressant de se diriger vers ce modèle premium de l’année dernière.

Pourquoi le Galaxy S23 plaît toujours ?

Pour son design et son écran au top

Ses excellentes performances et sa polyvalence photo

Son autonomie satisfaisante

Lancé à 959 euros, le Samsung Galaxy S23 (8 + 128 Go) s’affiche en ce moment à 699 euros sur le site Ubaldi, mais grâce au code 2UBA0724 et une ODR de 100 euros du constructeur, le téléphone revient à 587 euros seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S23. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S23 au meilleur prix ?

Un design soigné et un écran qui fait plaisir aux mirettes

Avant toute chose, le Samsung Galaxy S23 plaît pour son design. C’est d’ailleurs là où le smartphone brille le plus, puisque nous lui avons attribué la note de 10/10 dans cette catégorie. Les finitions sont parfaites, avec des coins arrondis, et un petit format toujours aussi pratique et cool à prendre en main.

À l’avant, son écran de 6,1 pouces ne commet aucune erreur majeure, elle offre une excellente luminosité, des couleurs fidèles, et une bonne réactivité. Amoled, Full HD+, avec un rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, c’est un régal à utiliser. Côté photo, il propose un objectif grand-angle de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Les clichés sont moins saturés, et plus justes au niveau du rendu. Durant notre test, nous avons constaté sur la mise au point était plutôt capricieuse en x3 et le mode portrait bruité en basse lumière. Le S23 se montre tout de même excellent lorsqu’il vise dans le mille, quel que soit le capteur utilisé.

De bonnes performances, avec quelques petits points noirs

S’il y a un domaine et même deux sur lequel le Galaxy S23 est bon, ce sont les performances et l’autonomie. Avec la puce Snapdragon 8 Gen 2, le S23 ne bronche pas et exécute tout ce qu’on lui demande de faire à la perfection, sans chauffer. C’est plus plaisant, que sur le S24, équipé de la puce maison de la marque.

Ce processeur a permis également d’améliorer la partie autonomie. Ce modèle peut aisément tenir une journée. Même après 6 mois d’utilisation, l’autonomie n’a pas flanché durant notre test longue durée. En revanche, pour la recharge, il faut se contenter d’un bloc de 25 W — non fournis dans la boîte. Enfin, si son successeur propose 7 ans de mise à jour, le S23 profite d’une interface avec des animations fluides et 4 années de mise à jour majeures.

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à lire notre test sur le Samsung Galaxy S23.

Pour trouver le téléphone coréen qui correspond réellement à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide d’achat des meilleurs smartphones Samsung en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.