L’écran PC Asus ProArt (WQHD, 27″) atteint son plus bas prix sur Amazon

Un bon écran PC n'est pas nécessairement taillé pour le gaming, certains d'entre vous en ont besoin seulement dans un cadre professionnel et le taux de rafraîchissement n'a pas d’importance. En atteste ce moniteur Asus ProArt PA278QV de 27 pouces, dont le prix passe de 429 euros à 265 euros sur Amazon.

Avec sa définition en WQHD et sa bonne ergonomie, l’Asus ProArt PA278QV a de beaux arguments à faire valoir, surtout pour les personnes cherchant un moniteur dans un cadre professionnel uniquement. Que ce soit pour du traitement de texte, du visionnage de vidéos ou du montage photo, il saura s’adapter à pas mal de situations avec sa grande surface. Aujourd’hui, il profite d’une belle ristourne sur Amazon.

Les points forts d’Asus ProArt PA278QV

Une dalle IPS 27 pouces en définition WQHD

Un taux de rafraîchissement à 75 Hz et la technologie Adaptive-Sync

Une connectique complète

D’abord à 429,98 euros, puis remisé à 278,99 euros, l’écran PC Asus ProArt PA278QV est désormais affiché à 265 euros sur le site d’Amazon.

Une qualité d’image à la hauteur pour les professionnels

Le premier atout de l’Asus ProArt PA278QV est, sans surprise, son écran de 27 pouces, soit une diagonale assez confortable pour enchaîner confortablement les tâches du quotidien. Les bordures d’écran fines sur 3 côtés du ProArt permettent aussi de donner cette impression d’immersion que les grands écrans nous offrent habituellement.

Une large surface de travail, n’est rien sans une bonne qualité d’affichage et pour cela, on a droit à une dalle IPS avec une définition WQHD (2 560 × 1 440 pixels). Les couleurs seront bien vives et détaillées ; une netteté qui est tout de même bien plus agréable lorsque l’on travaille de longues heures. Capable de couvrir les espaces 100 % sRGB, vous aurez une reproduction riche et réaliste de chaque nuance de couleur de vos photographies, si vous êtes un professionnel.

Quelques fonctionnalités intéressantes

Autre bon point de cet écran : son taux de rafraîchissement de 75 Hz, soit l’assurance d’une bonne fluidité dans la navigation. Bien sûr, ce genre de caractéristique est généralement scruté par les gamers, qui exigent tout de même un taux bien plus haut, mais si vous souhaitez lancer occasionnellement quelques jeux peu gourmands, vous pourrez le faire sans trop de souci. Ce moniteur est aussi compatible Adaptive-Sync qui permet de réduire les effets de déchirement de l’image pour un rendu plus fluide.

Pour la connectique, vous trouverez un DisplayPort, un Mini DisplayPort, DVI-D, un port HDMI et USB, ainis qu’une prise casque audio. Enfin, cet écran est réglable en hauteur, pivotable jusqu’à 90°, orientable et inclinable pour s’adapter au mieux à votre position.

Si vous souhaitez aller voir du côté de la concurrence avant de faire votre choix ou simplement comparer le moniteur d’Asus avec d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour la bureautique.

