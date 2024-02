Ce robot aspirateur premium avec serpillière intégrée est près de 40 % moins cher sur Amazon

Avec sa puissance d’aspiration, sa serpillère et sa capacité à chauffer l’eau, le Deebot T20 Omni est capable de venir à bout de tâches incrustées sans problème. Il assure un nettoyage performant pour 699 euros, au lieu de 1 099 euros de base.

Ecovacs a dans son catalogue les aspirateurs robots les plus avancés, comme son Deebot X1 Omni. La marque continue d’innover ses appareils, et propose sur son Deebot T20 Omni un nettoyage utilisant de l’eau chaude pour offrir de meilleures performances, une hygiène améliorée. Proposé à un prix élevé, aujourd’hui, il devient plus intéressant de se le procurer grâce à une remise de 400 euros.

Ce qu’on apprécie sur l’Ecovacs Deebot T20 Omni

Des performances de nettoyage excellentes

Un lavage des sols à eau chaude

De nombreuses possibilités de personnalisations et de paramétrage

Avec comme prix de départ à 1 099 euros, l’aspirateur robot Ecovacs Deebot T20 Omni s’affiche à un prix réduit sur Amazon : 699 euros.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant l'Ecovacs Deebot T20 Omni.



Un design classique, mais une station imposante

Le Deebot T20 Omni est un aspirateur robot au format arrondi, un peu plus haut que la moyenne, sans pour autant l’empêcher de se glisser sous la plupart des meubles. Les finitions sont correctes, mais la qualité des plastiques est assez moyenne et semble un peu fragile, ce qui est dommage pour un produit à ce prix.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Il s’accompagne d’une station de vidange automatique plutôt impressionnante par sa taille. Elle ne passe pas inaperçue, peu importe où vous la placez, malgré ses couleurs sobres reprenant celles du robot, à savoir une façade blanche avec une trappe gris argent. On y trouve deux grands réservoirs d’eau de quatre litres chacun et un sac à poussière de 3 litres.

Un nettoyage tout en profondeur avec cette nouvelle fonctionnalité

Là où le T20 Omni marque des points, c’est pour ses performances. Il offre une performance d’aspiration très élevée de 6 000 Pa et possède des doubles brosses latérales. Autant dire qu’il s’avère efficace pour éliminer la poussière, la saleté et nettoie efficacement les angles et le long des plinthes. Équipé d’une serpillère, ce robot apporte une nouvelle fonctionnalité qui permet de chauffer l’eau. Durant notre test, il a pu venir à bout de tâches, même sèches en un seul passage. Attention, cette fonction consomme beaucoup d’eau, ce qui rend le robot moins autonome. À ce propos, en mode max, le robot atteint à peine une heure, ce qui est un peu juste, mais reprend le travail après avoir récupéré un peu d’énergie.

Quant à la navigation, le robot peut gérer jusqu’à trois cartes simultanément, ce qui est très pratique si vous avez plusieurs étages chez vous. À travers l’application, vous allez pouvoir lancer rapidement le nettoyage automatique, d’envoyer le robot dans une pièce ou une zone spécifique que vous pouvez définir. Évidemment, vous pouvez programmer des nettoyages personnalisés. Le constructeur propose même de nombreux réglages, comme la vitesse de nettoyage, la puissance de l’aspiration, la fréquence de lavage des serpillières, le fait de relever automatiquement les serpillières ou d’éviter entièrement un tapis. Seul reproche, l’app n’est pas intuitive.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur l’Ecovacs Deebot T20 Omni.

