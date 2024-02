Ce vélo électrique Nakamura avec 100 km d’autonomie coûte 400 € de moins aujourd’hui

Polyvalent, performant et endurant, voilà ce que propose le vélo électrique E-Crossover A de Nakamura. Son prix devient plus intéressant, puisqu’il passe de 1 699 euros à 1 299 euros.

Nakamura — rien avoir avec la chanteuse — est une marque développée par Intersport. Le catalogue de VAE est très varié, et son modèle E-Crossover A est modèle urbain qui a de bons arguments pour plaire. Son rapport qualité/prix s’améliore d’ailleurs avec cette remise de 400 euros.

Les points forts du Nakamura E-Crossover A

Un vélo électrique bien équipé avec un cadre fermé

Un capteur de couple de 80Nm

Une autonomie musclée

Au lieu d’un prix barré à 1 699,99 euros, le vélo électrique Nakamura E-Crossover A s’affiche actuellement à 1 299,99 euros sur le site Intersport.

Un vélo polyvalent bien équipé

Loin d’atteindre les finitions que l’on peut retrouver sur les modèles Cowboy, l’E-Crossover A de Nakamura choisit une apparence classique, avec des autocollants décoratifs disposés un peu partout qui ne sont pas du meilleur goût. Quelques soudures sont apparentes, mais son allure reste élégante avec son coloris gris argenté.

La mention A, signifie Aventure, c’est donc un vélo électrique qui se veut polyvalent avec son cadre haut pour une utilisation variée (urbain ou chemin). Porte-bagages, garde-boue, béquille, ce vélo est bien équipé pour vos balades. Pour assurer un bon confort, il est équipé de pneus de 28 pouces qui gomment efficacement les aspérités de la route, d’une fourche suspendue avec un débattement de 65 mm et des freins à disque hydrauliques de 160 mm. Par contre, avec 24,3 kilos sur la balance, le ne fait pas partie des plus légers de sa catégorie. Si vous n’avez pas de local pour le ranger, ni ascenseur, le monter chez vous pourrait s’avérer délicat.

Rouler sans soucier de l’autonomie

Idéale pour la ville, il s’appuie sur un couple de 80 Nm, pour être aussi à l’aise sur les trajets urbains. Bien évidemment, il n’ira pas au-delà des normes européennes de 25 km/h, mais il est un allié parfait pour la ville grâce à son dynamisme et ses reprises. Les pentes pourront être gravies sans perte de vitesse. Quatre modes d’assistances sont proposés ici : les classiques Eco, Sport et Boost, et un nouveau mode Smart. Il tire son intelligence du choix automatique d’assistance qu’il fournit en fonction de la force exercée sur les pédales.

Autre bon point, et pas des moindres, le modèle A est équipé d’une batterie amovible de 460 Wh directement intégrée dans le cadre en aluminium. Celle-ci confère une autonomie jusqu’à 100 km, selon le mode utilisé. En utilisant le mode le plus puissant, vous aurez droit à une bonne portée théorique de 50-70 km. Bien sûr, tout dépendra du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Cela reste très satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique en 2024.

