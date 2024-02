Pas besoin de dépenser une fortune pour jouer sur PC : 400 € de réduction sur ce laptop sous RTX 4050

Avec sa RTX 4050, le HP Victus 16-s0016nf offre des prestations solides pour combler les joueurs et joueuses aux petits budgets. Et, aujourd'hui, les intéressés économiseront 300 euros grâce à cette offre disponible chez Rue du Commerce.

Avec une belle configuration tournant autour d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050, le PC portable HP Victus 16-s0016nf est une machine de jeu efficace à prix très réduit. Elle est capable de faire tourner les jeux ultra dans de bonnes conditions, le tout pour moins de 800 euros.

Que propose le HP Victus 16-s0016nf ?

Un écran Full HD de 16,1 pouces à 144 Hz

Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050

Le combo Ryzen 5 7640HS + 16 Go de RAM + SSD NVME de 512 Go

Le HP Victus 16-s0016nf coûte 1 099,99 euros, mais grâce à cette remise de 27 %, le laptop est à présent à 799,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Une machine efficace pour jouer en Full HD

Le HP Victus 16 est résolument un PC portable dédié pour le jeu. Alors oui, la RTX 4050 est l’entrée de gamme de la série 4 000, mais celle-ci permet de faire tourner tous les jeux récents en Full HD. Il faut cependant faire quelques compromis au niveau des graphismes sur les derniers hits pour garder une bonne fluidité, mais on peut toujours profiter des technologies Nvidia comme le ray-tracing et le DLSS 3.

Sous le capot, on a une configuration assez musclée. Il embarque une puce AMD Ryzen 5 7640HS, cadencé à 4,3 GHz et jusqu’à 5 GHz, complété par 16 Go de mémoire vive, pour exécuter un grand nombre de tâches en simultané. On trouve aussi un SSD de 512 Go pour plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits.

Des finitions soignées

Côté design, on apprécie ses lignes soignées et peut même se confondre avec des ultrabook grâce à sa finesse. L’ensemble est plutôt élégant et se trouve être facile à transporter (2 kg). La connectique s’avère assez généreuse, avec un port USB C, trois ports USB-A, un port HDMI, un port Ethernet et une prise casque microphone.

Autre pièce maîtresse de ce design : l’écran de 16,1 pouces, qui embarque une dalle IPS Full HD rafraîchie à 144 Hz, soit l’assurance de profiter d’une expérience de jeu fluide et réactive. Quant à l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 7,5 heures d’autonomie, mais il ne faudra pas en espérer autant d’un PC portable dédié au gaming, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu.

