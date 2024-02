-33 % sur la Bang & Olufsen Beosound A1, une mini-enceinte qui mêle luxe et performances

Les enceintes Bluetooth de Bang & Olufsen sont des produits résolument haut de gamme, que ce soit dans la qualité de leurs finitions ou leurs performances. Aussi sont-elles logiquement vendues à un prix plus élevé que la moyenne, sauf la Beosound A1 qui est en ce moment en promotion. Chez Amazon, l'enceinte la plus compacte du constructeur danois devient aussi la plus abordable avec un prix qui chute de 299 euros à 199 euros.

Bang & Olufsen est une marque danoise réputée pour proposer des équipements audio construits avec des matériaux nobles, et même luxueux. Pour sa gamme Beosound, le constructeur conçoit plutôt des modèles robustes, étanches et endurants, parés pour les journées au bord de la piscine ou les randonnées en montagne, mais sans se départir de l’aspect luxueux qui caractérise le reste de son catalogue. Ces enceintes sont onéreuses, mais en ce moment, la Beosound A1 (2nd gen) profite d’une baisse de 33 %.

La Bang & Olufsen Beosound A1 (2nd gen) en bref

Une enceinte conçue avec des matériaux nobles et IP67

Fonction connectée avec Alexa intégré

Une puissance de 60 W RMS et un son diffusé à 360°

Une autonomie annoncée de 18 heures

Une enceinte compacte à emmener partout avec soi

La Bang & Olufsen Beosound A1 (2nd gen) est l’une des enceintes les plus compactes du constructeur danois. Elle prend la forme d’un petit galet avec une grille en aluminium anodisé, une base avec un revêtement siliconé et une dragonne en cuir hydrofuge. Les finitions sont parfaites, cette enceinte est aisément transportable malgré un poids de 558 g et sa certification IP67 promet une résistance à l’eau et à la poussière. Même si la Beosound A1 est conçue pour les aventures en plein air, Bang & Olufsen n’a pu s’empêcher de lui prodiguer un aspect luxueux comme signature.

La tranche accueille six commandes tactiles, d’une part, on ne peut pas faire plus simple, mais d’autre part, ces commandes un peu trop discrètes ne peuvent être utilisées à l’aveugle. De plus, aucune d’entre elles ne permet de naviguer entre les pistes. Du côté de l’autonomie, Bang & Olufsen communique une énorme durée de 18 heures et il est sûrement possible de grappiller quelques heures supplémentaires avec un volume inférieur à 50 %. Pour une recharge complète, il faut compter environ 3 heures.

Un excellent rapport taille/puissance !

Les enceintes Bluetooth compactes ne sont pas réputées pour leur qualité sonore, mais la Bang & Olufsen Beosound A1 arrive à surprendre de ce côté-là. Elle se dote d’un unique haut-parleur à deux voies délivrant une puissance de 60 W RMS. Le son est clair, équilibré et les basses ne manquent pas de profondeur, même à fort volume, les distorsions se font très peu entendre. Enfin, la conception particulière de cette enceinte lui permet de diffuser un son omnidirectionnel, il n’y a donc aucune perte selon l’endroit auquel on se place par rapport à elle.

Du côté de la connexion sans fil, la Bang & Olufsen Beosound A1 est compatible avec le Bluetooth 5.1 qui est fonctionnel sur une portée d’une dizaine de mètres. Il est de plus multipoint, ce qui permet de connecter l’enceinte à deux appareils en simultané. Enfin, la Beosound A1 se dote de trois micros afin de passer un appel en mains libres. L’assistant vocal Alexa est aussi de la partie afin de régler le volume ou de mettre en pause la musique à la voix, sans avoir à chercher les commandes tactiles.

