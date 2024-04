Galaxy A54 : l’ancienne gloire du milieu de gamme de Samsung est à prix cassé

Fleuron du milieu de gamme de Samsung en 2023, le Galaxy A54 a déjà laissé sa place au Galaxy A55, mais il n'en reste pas moins une référence encore recommandable, surtout avec une belle promotion. Aujourd'hui, son prix passe de 499 euros à 326 euros chez Ubaldi.

L’officialisation des Galaxy A55 et A35 est maintenant passée, ce qui permet au Galaxy A54, l’ancienne gloire du milieu de gamme de Samsung, de profiter d’une belle promotion. Cette référence appréciée pour ses nombreuses qualités bénéficie actuellement de l’un des meilleurs rapports qualité-prix avec ses airs de premium, son suivi logiciel de 5 ans et cette réduction de plus de 170 euros.

Le Samsung Galaxy A54 en résumé

Un écran Super AMOLED rafraîchi à 120 hz

Quatre ans de mises à jour majeures

Facilement deux journées d’autonomie

Au lieu de 499 euros habituellement, le Samsung Galaxy A54 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 326 euros chez Ubaldi. On le trouve aussi à 329 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy A54. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A54 au meilleur prix ?

Des airs de premium avec cette dalle Super AMOLED

La dernière gamme des Galaxy A a la particularité d’adopter le même design que le Samsung Galaxy S23 avec un dos en verre plat impeccablement intégré et un léger effet miroir qui lui apporte sa touche premium. C’est sobre, efficace même si ça prend un peu les traces de doigts, et on retrouve une certification IP67 et un verre Gorilla Glass 5. La dalle est un poil compacte avec sa diagonale de 6,4 pouces mais pas autant compacte que celle du Galaxy S23, la prise en main reste ainsi appréciable.

Cet écran est d’ailleurs une dalle Super AMOLED en définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Très agréable à visionner et à utiliser, il n’a pas à rougir face à certains modèles premium. Notre test a notamment relevé une luminosité maximale de 1 275 cd/m² et une couverture colorimétrique de 127 % du spectre DCI-P3. L’appareil photo se montre quant à lui capable avec son capteur principal de 50 Mpx (f/1,8) accompagné d’un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et d’un capteur macro de 5 Mpx (f/2,4).

Efficace et durable dans le temps

Pour ce qui est des performances, le Samsung Galaxy A54 s’appuie sur un SoC Exynos 1380. Autant nous n’aimons pas trop les Exynos dans les Galaxy S, mais c’est une autre histoire lorsqu’ils sont dans les Galaxy A. Couplé à 8 Go de RAM dans cette configuration, ce processeur se montre fluide et réactif au quotidien. Il est toutefois dépassé par le Nothing Phone (1) et le Google Pixel 6a au jeu des benchmarks, deux smartphones sortis en 2022. En jeu, il parvient à faire tourner Fortnite et Genshin Impact si l’on est prêt à faire des concessions sur la qualité des graphismes.

Côté logiciel, on retrouve l’excellent One UI avec un calendrier de quatre ans de mises à jour majeures et de cinq ans de patch de sécurité. C’est ce que proposait la plupart des smartphones Android premium avant le Google Pixel 8 et le Samsung Galaxy S24 avec leur sept années de mises à jour. Enfin, la batterie de 5 000 mAh est capable de tenir facilement deux journées dans un usage modéré, en usage intensif, il faut compter moins d’une journée et demie. La recharge de 25 W lui permet de refaire le plein en un peu moins d’une heure et demie.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy A54.

Afin de comparer le Samsung Galaxy A54 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs Samsung Galaxy du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.