La meilleure des offres pour l’iPhone 15 Pro vient de tomber, mais elle est valable uniquement aujourd’hui

Rares sont les promos sur les produits Apple, alors quand l’occasion se présente, il ne faut pas hésiter si vous souhaitez renouveler votre iPhone. Le 15 Pro est aujourd’hui en promotion à 939 euros contre 1 229 euros de base.

Avec sa nouvelle finition en Titane et l’apparition de l’UBS-C, l’iPhone 15 Pro vient peaufiner la recette du haut de gamme d’Apple. Ce smartphone est apprécié pour son sublime écran, ses performances de hautes volées, et ses capacités photographiques. Si son prix n’est pas très accessible, un code promo le fait basculer sous la barre de 1 000 euros, mais attention, il est valable uniquement aujourd’hui.

Qu’est-ce que l’on retrouve sur l’iPhone 15 Pro ?

Un des meilleurs écrans du marché

D’excellentes performances

Des capacités photos et vidéos solides

Un port USB-C enfin !

Sorti au prix de 1 229 euros, l’Apple iPhone 15 Pro (128 Go) est actuellement en promotion à 1 019 euros sur le site Rakuten, mais grâce au code RAKUTEN80, il revient à 939 euros. Le 15 Pro Max est également disponible en promotion : en utilisant le même code promo, il passe de 1 479 euros à 1 219 euros sur Rakuten.

Si vous préférez l’iPhone 15 classique, on le trouve en ce moment à 729 euros chez Boulanger, grâce à une remise immédiate cumulée à une offre de reprise.

Un design toujours aussi excellent, légèrement revu

L’iPhone 15 garde le design que l’on trouve depuis quelques années déjà chez Apple, mais fait le choix d’un cadre en titane qui allège la prise en main du téléphone. Ce changement procure une meilleure sensation en main comme nous avons pu le constater en test. La firme de Cupertino y ajoute même un nouveau bouton nommé « Action » sur lequel on va pouvoir y configurer des raccourcis (mode silencieux, photo, minuteur, etc). Autre nouveauté côté design, et pas des moindres : l’apparition de l’USC-C ! On peut enfin utiliser le même câble que pour son ordinateur portable, y connecter tout un tas d’accessoires, comme des SSD externes, des écrans.

À l’avant, se trouve un sublime écran Super Retina XDR, soit une dalle Oled de 6,1 pouces avec une définition de 1 179 x 2 556 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité avec le Dolby Vision. En bref, un écran qui impressionne par sa fluidité et sa qualité. La Dynamic Island est bien sûr de la partie. Surtout, cette dalle se démarque par son excellente luminosité : l’écran est capable de monter à 2 168 nits. Côté logiciel, on peut compter sur iOS 17 et son suivi logiciel au top.

Performant et doué en photo

Au niveau des performances, sa nouvelle puce maison ultra-puissante, l’A17 Pro, lui permet de faire tourner toutes les tâches possibles sans flancher. Il est même possible de transformer cet iPhone en console de jeu en y connectant une manette en Bluetooth ou en branchant un écran via un dock USB-C. Quelques petits bugs peuvent être repérés de temps en temps. Pour ce qui est de son autonomie, l’iPhone 15 Pro se montre plutôt correct avec une journée d’utilisation, voire une journée et demie, mais pas plus. Dommage. Pour la recharge, nous n’avons toujours pas de chargeur rapide.

Enfin, côté photo, il est doté d’un objectif principal de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif x3 de 12 Mpx (contre x5 pour le Pro Max). Résultat : l’iPhone 15 pro offre des photos et des vidéos solides, avec une performance notable en vidéo, tout en laissant encore un espace d’amélioration dans le traitement photo, notamment avec des conditions d’éclairage plus difficiles. À noter, sur ce modèle importé, il ne sera pas possible d’utiliser une eSIM, ni d’utiliser les liens FaceTime.

Retrouvez plus de détails dans notre test sur l’Apple iPhone 15 Pro.

Envie de découvrir d’autres modèles de la firme de Cupertino ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2024.

