Belle promo pour ce dock TV compatible Steam Deck, Asus ROG Ally et Lenovo Legion Go

Les détenteurs d'un Steam Deck, d'une ROG Ally ou encore d'une Lenovo Legion Go cherchent probablement à s'équiper d'une station d'accueil efficace pour pouvoir brancher leur console portable à divers périphériques ou encore à un écran pour jouer plus confortablement. Le dock proposé par Ivanky peut justement être une bonne solution, d'autant plus qu'il ne coûte que 34,99 euros au lieu de 49,99 euros sur Amazon.

Les stations d’accueil, ou docks, sont de petits accessoires bien utiles quand on possède une console portable type Steam Deck, ROG Ally ou encore Lenovo Legion Go et que l’on veut agrandir son setup. Elles peuvent en effet améliorer l’expérience de jeu puisque leurs nombreux ports permettent de brancher divers périphériques. Les docks qui embarquent un port HDMI offrant la possibilité de jouer en 4K comptent d’ailleurs parmi les références les plus intéressantes. C’est justement le cas de la station Ivanky, compatible avec les consoles portables précédemment citées, et que l’on trouve actuellement à moins de 35 euros.

Ce qu’il faut retenir du dock Ivanky

Six ports disponibles

Dont un port HDMI qui autorise la 4K@60Hz

Et un port USB-C pour la charge rapide

D’abord proposé à 49,99 euros, le dock Ivanky pour Steam Deck, ROG Ally et Lenovo Legion Go est désormais disponible à 34,99 euros chez Amazon grâce au coupon de 30 % à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Une station d’accueil 6-en-1

Le dock d’Ivanky est une station d’accueil compacte, comme la majorité des bonnes références, qui possède un connecteur USB-C. Ce dernier est d’ailleurs positionné à 90° sur son câble, ce qui permet de le brancher très facilement à une console portable. La station est d’ailleurs compatible avec les modèles les plus connus, à l’image du Steam Deck, de la ROG Ally ou encore de la Lenovo Legion Go. D’ailleurs, la précédente version n’était pas assez large pour accueillir la console de Lenovo, mais la marque a corrigé le tir. Autrement, le dock bénéficie d’un design en silicone antidérapant et d’un câble en nylon tressé qui promet une bonne résistance.

Concernant ses ports, on en trouve six : un port Ethernet 1 Gbit/s pour une connexion Internet très rapide, trois ports USB-A 3.0 (5 Gbit/s) pour brancher un clavier ou une souris par exemple, un port USB-C pour la charge rapide ainsi qu’un port HDMI, qui autorise la 4K@60Hz. Ainsi, vous pourrez tout à fait brancher votre console portable sur un écran externe compatible 4K pour profiter d’images bien nettes et fluides.

Un dock qui recharge rapidement vos appareils

Avec son port USB-C capable de supporter jusqu’à 100 W, le dock d’Ivanky peut aussi recharger une console portable (ou votre smartphone, tablette et PC portable) très rapidement. Sachez tout de même que la puissance de maximale du Steam Deck est de 45 W, et celle de la ROG Ally de 65 W, donc l’alimentation changera mécaniquement en fonction de votre machine. Notez aussi que le câble de charge Power Delivery et le chargeur ne sont pas inclus avec le dock.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.