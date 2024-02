Carrefour brade cet écran PC de 31,5 pouces (QHD, 170 Hz, 1ms) pour ravir les joueurs avec un petit budget

Pour jouer, l'écran est l'un des éléments clés pour profiter d'une bonne expérience en jeu. Et si vous en cherchez un, bien équipé et abordable, l’Asus TUF Gaming fera très bien l’affaire. Il est d’ailleurs en promotion à 249 euros contre 329 euros de base.

Si un joueur ou une joueuse recherche les meilleurs composants pour booster son PC, il faut aussi le bon écran gaming qui va avec, car il peut faire la différence lors de vos parties. Avec le modèle VG32AQA1A d’Asus, on a un moniteur qui coche un grand nombre de cases pour les gamers exigeants. Les technologies qu’il propose ne feront qu’améliorer l’expérience des joueuses et des joueurs sur PC. Il profite d’ailleurs d’une promotion intéressante sur le site Carrefour.

Les éléments clés de l’écran Asus VG32AQA1A

Une dalle VA de 31,5 pouces en définition QHD

Un taux de rafraîchissement à 170 Hz et un temps de réponse de 1 ms

La compatibilité avec la technologie AMD FreeSync Premium

Habituellement vendu à 329,99 euros, l’écran PC Asus TUF Gaming VG32AQA1A se trouve actuellement en promotion à 249,99 euros sur le site Carrefour.

En alternative moins chère, on trouve ce moniteur de 27″ incurvé (QHD, 170 Hz et 1 ms) en promotion à 199,99 euros sur Amazon.

Une dalle imposante, mais immersive

Au premier coup d’œil, le moniteur d’Asus s’impose avec sa grande taille : une diagonale de 31,5 pouces demande de la place pour trôner sur votre bureau. Une chose est sûre, cela favorise grandement l’immersion dans le jeu, notamment grâce à ses fines bordures sur 3 côtés. Son pied est ajustable en hauteur, ainsi que pivotable sur les côtés pour améliorer le confort selon vos besoins.

La qualité n’est pas mise de côté non plus. L’écran d’Asus assure de très bonnes performances. Les joueurs et joueuses seront tout d’abord ravis par la définition QHD (2 560 x 1 440), le sacro-saint 1440p, pour obtenir une image finement détaillée. Le HDR est également de la partie pour améliorer le rendu avec les jeux compatibles.

Performant en jeu

Pour assurer une fluidité exemplaire dans les derniers opus, cet écran dispose d’un taux de rafraîchissement à 170 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Avec ses atouts, vous profiterez d’un gameplay réactif avec des images très détaillées pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis.

Dans la continuité d’offrir un écran gaming performant, la marque rend compatible son moniteur avec la technologie AMD FreeSync Premium. Elle est efficace pour limiter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties, et avoir des sessions fluides. Quant à la connectique de cet écran, elle est composée de deux entrées HDMI, une entrée DisplayPort et une prise casque.

Pour découvrir ce que propose la concurrence, voici notre comparatif d’écrans de PC gamer qui répond à tous les goûts et tous les budgets.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.