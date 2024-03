Smartphones pas chers : lequel de ces 2 modèles en promo à 200 € est fait pour vous ?

Envie d’un nouveau smartphone, mais votre budget est limité ? On a ce qu'il vous faut ! Le Motorola Edge 30 Neo et le Vivo V2 5G sont actuellement en promotion aux alentours de 200 euros, mais sur lequel des deux faut-il craquer ? Nous allons tenter de vous aider à travers ce comparatif pour faire votre choix final.

Depuis quelques années, il est plus facile de dénicher un bon téléphone aux alentours de 200 euros et 300 euros. Si votre budget se situe sur cette tranche de prix, on trouve des appareils solides, avec peu de concessions, pour un prix relativement contenu. D’ailleurs, nous avons déniché pour vous deux modèles intéressants, l’un chez Motorola avec le Edge 30 Neo et l’autre chez Vivo avec le V21.

Ces deux modèles que l’on a testés sont actuellement en promotion et deviennent plus recommandables. Mais lequel faut-il choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Les deux smartphones en promotion :

Un design classique chez Vivo, plus moderne chez Motorola

Au premier coup d’œil, les deux smartphones profitent d’une bonne qualité de fabrication. L’appareil du fabricant chinois montre un design classique, un peu daté, il faut dire que ce modèle est sorti en 2021. On retrouve la petite encoche au centre de l’écran et des bordures assez fines, hormis au niveau du menton. Il propose de belles finitions notamment avec son revêtement en verre qui est agréable au toucher et offre une bonne sensation en main. De son côté, la firme américaine a dessiné un beau téléphone avec une face avant épurée, qui laisse découvrir un poinçon central et de très fines bordures sur une petite dalle de 6,28 pouces. Au dos, le plastique est assez réussi et sa surface lisse offre un toucher plaisant.

Source : Frandroid – Anthony Wonner Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Concernant la partie photo, le Edge 30 Neo se compose d’un capteur principal grand-angle de 64 Mpx (f/1,8) soutenu par un stabilisateur optique et un autofocus ainsi qu’un ultra-grand-angle de 13 Mpx (f/2,2). Les résultats nous ont agréablement surpris, avec des clichés au piqué très honorable, une belle colorimétrie et des détails assez bien restitués. Même le mode ultra-grand-angle est plaisant à utiliser, contrairement au mode nuit, qui est décevant avec des clichés peu exploitables. Le V21 de Vivo s’appuie sur un triple capteur photo, avec une caméra principal de 64 Mpx (f/1,79), d’un ultra-grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et d’un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Les prestations du capteur principal sont correctes avec un rendu des couleurs sobre et une gestion des scènes plutôt bonne. On apprécie surtout la caméra selfie qui rattrape le tout, et qui est de très bonne qualité avec ses doubles LED.

De jolis écrans agréables à utiliser

Sur des appareils entrée/milieu de gamme, il faut s’attendre à quelques concessions et revoir ses exigences à la baisse. Pourtant, la marque pionnière du téléphone, Motorola, met à disposition une belle dalle de 6,28 pouces : celle-ci est pOled (pour plastique Oled), avec une définition Full HD+ (2 160 x 1 200 pixels), et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. C’est un plaisir pour les mirettes, et c’est assez rare pour ce prix. Il s’accompagne d’une excellente luminosité qui frôle les 1 000 cd/m² et permet de l’utiliser confortablement même en plein soleil. Sur celui du V21 de Vivo, on retrouve un affichage Amoled sur une diagonale de 6,44 pouces avec une définition en Full HD+, mais avec un rafraîchissement capable de grimper à 90 Hz.

Les bordures sont presque inexistantes // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Frandroid – Anthony Wonner

Pour la partie logicielle, le Edge 30 Neo est livré avec Android 12, avec une légère surcouche MyUX de la marque. Nous avons bien apprécié les petites fonctions comme le contrôle de l’interface par gestes comme allumer la torche juste en secouant le mobile. Le niveau de personnalisation est très limité, mais beaucoup sont à l’aise avec une interface proche d’Android Stock. Par contre, il ne profite que de deux versions d’Android, il n’ira donc pas plus loin qu’Android 14. Chez Vivo, c’est la surcouche Funtouch OS 11.1. avec Android 11 que l’on retrouve. Une interface sobre, avec tout même quelques bloatwares. Ici aussi, on manque de personnalisation et le téléphone ne profite plus de mise à jour…

Efficients pour les tâches du quotidien

La firme américaine décide de faire appel à Qualcomm pour faire fonctionner son appareil, alors que le constructeur chinois se tourne vers MediaTek. Pour aller plus dans les détails, le Edge 30 Neo est animé par la puce Snapdragon 695 5G, couplée à 8 Go de RAM. Cette configuration suffit pour faire tourner Android et la majorité des apps sans subir de ralentissement. Mais s’il s’agit de lancer un jeu 3D, il est à la peine. Lors de notre test, nous avons lancé Fortnite en mode graphique moyen et il oscille vaillamment entre 25 fps et 30 fps, sans réussir à se stabiliser.

Le Vivo V21 intègre quant à lui la Dimensity 800U associé avec 8 Go de mémoire vive. Ce processeur a beau dater d’il y a trois ans, il est à l’aise sur la plupart des tâches : pour de la navigation, musique, petit jeu, réseaux sociaux ou encore consommation de contenus, le smartphone ne rencontrera aucun souci, hormis pour faire tourner des jeux 3D gourmands.

Une autonomie similaire, mais une charge rapide plus véloce pour l’un

Avec une batterie de 4 000 mAh pour le Vivo V21 et 4 020 mAh pour le Motorola Edge 30 Neo, on peut s’attendre à une autonomie similaire entre les deux appareils. Durant notre protocole de test Viser, le téléphone de Vivo a tenu 14 heures et 5 minutes, ce qui est plutôt honorable. En revanche, nous n’avons pas réussi à lancer le test sur celui de Motorola.

Il pourra tenir une petite journée de travail (8 h 30 à 10 heures) à condition de ne pas abuser des jeux vidéo. Il peut même tenir une journée et demie si vous avez un usage classique. Puis une fois la batterie à plat, vous allez pouvoir compter sur la charge rapide de 68 W. De quoi récupérer rapidement de l’énergie, d’ailleurs, il lui une quarantaine de minutes pour atteindre 100 %. Il est même compatible avec la recharge sans-fil, mais à 5 W seulement. Quant au Vivo V21, il est compatible avec la charge rapide 33 W, qui permet de passer de 3 % à 78 % en 45 minutes.

Motorola ou Vivo ? Lequel est fait pour vous ?

Après avoir développé les qualités et les défauts de chacun, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix. Bien sûr, il faut prendre en compte vos besoins.

Le Motorola Edge 30 Neo profite d’une bonne qualité de fabrication, mais surtout un format compact qui fera le bonheur de ceux qui recherchent un smartphone de petite taille. C’est un plaisir à manipuler, et sa dalle n’est pas négligée non plus : on a des contrastes infinis, un affichage bien calibré et fluide avec son taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il offre même une excellente luminosité qui permet de l’utiliser confortablement en plein soleil. Peu performant pour lancer les jeux 3D, il suffit pour un usage quotidien et se recharge très rapidement. C’est aussi un bon photophone, hormis pour les prises de nuit.

Le Vivo V21 est un bon smartphone pour les personnes ayant un faible budget. Il n’a pas de grand défaut rédhibitoire à l’horizon, mais sorti il y a plus de deux ans, ce téléphone n’est malheureusement plus mis à jour. On appréciera tout de même son design soigné, sa belle dalle Amoled fluide qui sera idéale pour regarder du contenu vidéo, ou naviguer sur les réseaux sociaux. Il tient une journée sans broncher, mais si vous avez une utilisation intensive, le Edge 30 Neo se montre plus efficace pour récupérer des pourcentages plus rapidement.

Pour aller plus loin :

Si le téléphone de Motorola ou de la marque Vivo ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.