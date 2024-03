La récente Huawei Watch GT 4 est déjà à -30 %, et avec des écouteurs sans fil offerts

La Huawei Watch GT 4 est une montre très jolie, à l'autonomie bien musclée et au suivi sportif plutôt efficace. Elle fera un très bon allié au quotidien, et coûte aujourd'hui 197,99 euros contre 269 euros de base.

Particulièrement en forme sur le domaine des montres connectées, Huawei propose sa Watch GT 4, une montre haut de gamme avec une apparence proche des montres horlogères. Elle a le mérite de proposer un suivi efficace de l’activité physique, de nombreuses données de santé et n’est pas en reste niveau autonomie. Plus abordable que la concurrence, elle voit son prix chuter sous les 200 euros grâce à cette offre, avec en prime des écouteurs offerts.

Que propose la Huawei Watch GT 4 ?

Un joli design et un écran de bonne qualité

Un suivi des données sportives plutôt efficace

Une très bonne autonomie

De base à 269,99 euros, la Huawei Watch GT 4 (46mm, marron) s’affiche en ce moment à 219,99 euros sur le site de la marque, mais en appliquant le code A10NEW, la montre revient à 197,99 euros. Et pour tout achat de cette montre, les écouteurs Huawei FreeBuds SE 2 sont offerts.

Une tocante à l’allure des montres horlogères

La Huawei Watch GT 4 est une très belle montre connectée, avec un design tout en sobriété, très proche de celui de montres horlogères classiques, surtout avec son bracelet en cuir brun. Déclinée en deux formats, ici son boîtier de 46 mm paraît assez imposant, mais fait forte impression à votre poignet à la façon d’un bijou.

Pour l’écran, on a droit à une dalle Amoled ronde de 1,43 pouce (466 × 466 pixels, 326 ppp). Et même si Huawei ne communique pas sur la luminosité maximale de son écran, on apprécie la présence d’un capteur de luminosité qui va permettre d’ajuster l’éclairage de l’affichage en fonction de la luminosité de votre environnement.

Sportive, endurante, mais limité sur un point

Pour assurer un bon suivi de votre activité physique, la Watch GT 4 de Huawei est évidemment dotée de nombreux capteurs. Elle peut compter sur une puce GPS, d’un cardiofréquencemètre, d’un oxymètre et d’un accéléromètre, mais aussi d’un capteur de température cutanée. Elle est aussi capable d’analyser le suivi du sommeil, du stress ou de la respiration pendant le sommeil. La montre permet d’enregistrer vos séances d’entraînement sur plus de cent sports. On aurait apprécié l’intégration d’un électrocardiogramme et un peu plus de précision pour la géolocalisation ou la fréquence cardiaque.

Elle pêche surtout pour son manque d’application… Les usages sont bien trop limités en dehors du sport. Seules quelques rares applications peuvent être installées sur la montre. En revanche, elle se rattrape en proposant une belle autonomie : elle propose jusqu’à deux semaines d’utilisation et même une semaine dans des conditions pourtant exigeantes. C’est bien plus que les concurrentes de chez Samsung, Apple ou Google.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Huawei Watch GT 4.

Pour comparer la Huawei Watch GT 4 avec d’autres références, nous vous invitons à aller jeter un œil à notre article regroupant les meilleures montres connectées du moment.

