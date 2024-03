Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro coûte déjà une centaine d’euros en moins sur Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro fait partie des cinq smartphones lancés à des prix contenus en début d'année par la marque. Il existe en deux versions : 5G et 4G. C'est cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui car on peut la trouver à 236 euros au lieu de 349 euros.

Pour agrandir le catalogue de ses smartphones Redmi, Xiaomi n’a pas fait les choses à moitié : ce sont au total cinq nouveaux smartphones qui ont été dévoilés, et à des prix plutôt accessibles. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro fait partie de cette nouvelle gamme et propose une fiche technique plutôt alléchante avec son écran ultra-fluide, son capteur principal performant et sa charge rapide. Si sa version 5G est plus performante que la 4G, cette dernière a tout de même l’avantage d’être actuellement affichée à un très bon prix grâce à une promotion de 113 euros.

Les points essentiels du Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Une dalle FHD+ 120 Hz de 6,67 pouces

Un capteur principal de 200 Mpx

Une charge rapide à 67 W

Habituellement proposé à 349 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro (256 Go) est désormais affiché à 236 euros sur Amazon.

Un design tout en sobriété

Pour ses récents Poco X6 et X6 Pro, Xiaomi avait misé sur des bords plats et sur une épaisseur très contenue. Pour le design de son Redmi Note 13 Pro 4G, Xiaomi a visiblement souhaité continuer sur la même lancée : on a donc ici un smartphone dont l’esthétique s’inspire des plus récents iPhone en matière de format. Les bordures qui encadrent l’écran sont par ailleurs très fines, ce qui donne un aspect premium à l’ensemble. Au sujet de cette dalle de 6,67 pouces, justement, on a droit à de l’AMOLED, du Full HD+ et surtout à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La version Pro 5G fait toutefois mieux avec une définition de 2712 x 1220 pixels (1,5K).

Au dos du smartphone, on retrouve un bloc photo plutôt polyvalent avec un capteur grand-angle de 200 mégapixels (avec stabilisateur optique), un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Le capteur grand-angle, qui nous a amplement convaincu sur la version 5G avec sa colorimétrie très juste, devrait permettre d’opérer des zooms hybrides jusqu’à x4 sans perte, en conservant une zone de 12,5 mégapixels au centre du capteur.

Une charge rapide bien rassurante

Contrairement à la version 5G qui profite de la puissance du Snapdragon 7s Gen 2, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G se contente de l’un des derniers SoC de MediaTek, soit le G99 Ultra, que l’on trouve d’ailleurs dans le Poco M6 Pro. Les performances seront donc moindres ici, mais tout à fait décentes pour un smartphone milieu de gamme. Le multitâche et les tâches classiques devront être gérés sans problème, mais il n’est pas conseillé de pousser le smartphone dans ses retranchements, y compris côté jeu.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro remonte la pente avec sa batterie de 5 000 mAh qui devrait lui permettre de tenir une journée et demie. On retient avant tout la charge rapide à 67 W qui permet, selon la marque, d’effectuer une charge complète en seulement 45 minutes.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco du moment.

