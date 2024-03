Le Nothing Phone (2a) est disponible en précommande et profite déjà d’une offre alléchante

Un peu à la manière des Google Pixel A, Nothing se lance dans la conception d'un smartphone abordable : le Phone (2a). Ce dernier est actuellement en précommande à 349 euros, mais pour le même prix, Amazon ajoute des écouteurs sans fil offerts.

Avant sa sortie, le Nothing Phone (2a) a fait l’objet de plusieurs rumeurs et de leaks, et le voilà aujourd’hui disponible en précommande. Avec ce smartphone, la marque de Carl Pei vise plutôt le milieu de gamme qui se positionne déjà comme un excellent rapport qualité-prix. Noté 8/10 par nos soins, nous le recommandons pour ses performances, son interface et son design original et son écran de qualité. Disponible en précommande, on le trouve avec des écouteurs offerts sur Amazon.

Le Nothing Phone (2a), c’est quoi ?

Un smartphone au design iconique

Un Glyph qui change la donne

De bonnes performances

Sans oublier les widgets et options de Nothing OS 2.5

Le Nothing Phone (2a) est actuellement en précommande sur Amazon et s’affiche à 349 euros avec des écouteurs offerts, les CMF Buds (d’une valeur de 49 euros).

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Nothing Phone (2a). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Nothing Phone (2a) au meilleur prix ?

La touche Nothing sur le design

Avec son design atypique, le Nothing Phone (2a) réussi à se démarquer de la concurrence et s’inspire de ses grands frères, le Phone (1) et Phone (2), en affichant un dos « transparent ». Ce dernier ne l’est pas vraiment, il donne seulement l’impression que l’on voit les composants à travers son dos en plastique. Si au toucher ce n’est pas du plus bel effet, l’illusion est là. Malgré les finitions en plastique, la prise en main est agréable avec des tranches plates. On apprécie surtout le Glyph, qui est un élément très attirant et surtout utile.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Il se rattrape en offrant un très bel écran digne des modèles haut de gamme. D’abord, les bordures de l’écran sont égales sur les quatre côtés, laissant de côté l’effet « menton ». Il est d’autant plus plaisant de trouver une dalle Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, avec une définition de 2 412 par 1 084 pixels. C’est un régal à utiliser : la fidélité des couleurs est au rendez-vous et la luminosité est satisfaisante dans la plupart des situations. Il ne lui manque que la technologie LTPO, mais c’est un détail. D’ailleurs, Nothing assure qu’il peut descendre jusqu’à 30 Hz pour économiser un peu de batterie.

Un bon smartphone, mais pas partout

Sur son modèle abordable, le constructeur a collaboré avec MediaTek, et a intégré la puce Dimensity 7200 Pro. Un choix judicieux puisque lors de nos benchmarks, il tient vraiment bien par rapport à ses concurrents, même avec ceux vendus un peu plus cher. En jeu, les performances sont relativement satisfaisantes, avec la qualité graphique « moyen » et le tout sans chauffe. Avec NothingOS 2.5 à l’animation, le téléphone dispose d’une personnalisation très poussée avec ses widgets jusqu’à l’animation du Glyph.

Là où le Phone (2a) est à la peine, c’est sur la photo. Samsung et Google proposent bien mieux au même prix. L’expérience reste assez bonne, peu importe le capteur. On regrette toutefois le côté verdâtre de la plupart des clichés. Enfin, si sa batterie de 5 000 mAh lui confère une bonne endurance, elle a une fâcheuse tendance à perdre des pourcentages en mode veille. Une fois qu’il tombe en rade, vous pouvez compter sur le chargeur 45 W (non fourni).

Vous pouvez obtenir plus d’informations grâce à notre test complet sur le Nothing Phone (2a).

Si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence sur cette tranche tarifaire, voici notre sélection et nos recommandations pour trouver le meilleur smartphone à moins de 400 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.