Sandisk Ultra : cette microSD avec 512 Go de stockage est vendue au rabais chez Cdiscount

La carte microSD SanDisk Ultra de 512 Go est idéale pour celles et ceux qui souhaitent augmenter le stockage de leur smartphone ou de leur Nintendo Switch à moindre coût. On la trouve à seulement 34 euros, au lieu de 80 euros habituellement.

La marque SanDisk règne en maître sur le marché des solutions de stockage. Les cartes microSD qu’elle a conçues compte parmi les meilleures références, comme la gamme Ultra. Elle assure des bonnes performances pour les applications ou les jeux et sa version 512 Go est d’ailleurs proposé à un meilleur prix après plus de 50 % de réduction.

Que propose cette microSD Sandisk Ultra ?

Des vitesses de transfert pouvant grimper jusqu’à 150 Mo/s

Une certification A1 pour des téléchargements rapides

Du stockage supplémentaire : 512 Go

Vendue à 80,99 euros sur le site officiel, la carte microSD Sandisk Ultra avec 512 Go s’affiche à un prix plus doux sur Cdiscount : 34,60 euros seulement.

Pourquoi cette microSD est une bonne affaire ?

La série Ultra est l’une des plus performantes de la marque, c’est notamment parce qu’elle propose des vitesses de transfert vraiment élevées. Les débits de ce modèle peuvent atteindre jusqu’à 150 Mo/s en lecture. De quoi transférer vos fichiers de manière très rapide. De plus, avec 512 Go, vous disposez d’une capacité très confortable pour augmenter le stockage de votre smartphone Android, de votre tablette, de votre action cam ou encore de votre Nintendo Switch.

Avec sa classe 10, elle est capable d’enregistrer des vidéos en Full HD. Toutefois, si vous cherchez à tourner des séquences en 4K UHD à 60 fps, il faudra plutôt miser sur une microSD SanDisk de la gamme Extreme. Enfin, certifié A1, elle va pouvoir charger plus rapidement les applications et les jeux.

Pour en savoir plus sur les différents modèles existants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.