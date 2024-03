Xbox Series X : quand Microsoft brade sa plus puissante console sur son site officiel

Avec un code promo, la Xbox Series X chez Microsoft est à un excellent prix directement sur le site officiel dudit constructeur de la console : 366,59 euros au lieu de 469,99 euros. Il s'agit de consoles reconditionnées et certifiées par Microsoft.

Les constructeurs de consoles se fient de plus en plus au reconditionné, au point d’en distribuer eux-même sur leur plateforme. C’est le cas de Microsoft qui propose des Xbox Series X reconditionnées et certifiées par ses soins. Le prix de base peut habituellement paraitre excessif, mais avec l’ajout d’un code promo, la console passe largement sous les 400 euros et devient un très (très) bon deal.

Pourquoi choisir la Xbox Series X ?

La console de salon la plus puissante du marché

Rétrocompatible avec les anciens jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox

Le silence absolu pendant les sessions de jeu

Sur le site de Microsoft, en utilisant le code XBOX22XSX lors de la commande, la console Xbox Series X vous revient à 366,59 euros au lieu de 469,99 euros. Il s’agit de consoles reconditionnées et certifiées par Microsoft.

Si vous n’avez pas le budget pour, sachez qu’il y a aussi la Xbox Series S en reconditionné sur le site officiel de Microsoft, qui passe à 194,99 euros, toujours avec le code promo XBOX22XSS.

Du 4K 120 FPS dans le silence

Grande rivale de la PS5, la Xbox Series X est l’une des consoles de salon les plus puissantes du moment, elle aussi est capable de faire tourner les jeux en 4K 120 FPS, et ce, sans un bruit et sans excès de chaleur grâce à son excellente conception. Si la Xbox Series X est dotée d’un espace de stockage de 1 To et d’une puissance graphique supérieure à celle de la PS5, son SSD est moins rapide et il n’est pas possible d’en installer un deuxième dans la console. Des solutions de stockage externes existent, mais elles sont très onéreuses et surtout propriétaires.

En jeu, la Xbox Series X est capable d’afficher des jeux fonctionnant avec le ray-tracing pour améliorer les effets de lumière et est compatible avec l’audio spatial Dolby Atmos pour renforcer l’immersion dans son contenu. Enfin, il est dit que la Xbox Series X est compatible avec la 8K en connectant la console avec un TV prenant en charge cette définition, mais pour l’heure, il n’existe aucun jeu utilisant cette résolution. Alors que la Xbox Series S fonctionne en tout-dématérialisé, la Xbox Series X embarque un lecteur disque qui peut faire office de lecteur Blu-ray pour visionner des films et séries en 4K UHD.

L’écosystème Xbox toujours au top

L’écosystème Xbox est la grande force de la console avec en son cÅ“ur le Xbox Game Pass, le service d’abonnement qui permet d’accéder à plusieurs avantages comme un catalogue de titres à télécharger gratuitement, même les plus récents, ou la possibilité de jouer en cloud gaming depuis une autre plateforme.

Pour ce qui est des jeux, Microsoft peine réellement à se démarquer avec ses exclusivités, le géant américain compte surtout sur les jeux développés par ses partenaires. Et, si Xbox commence à sortir ses exclusivités sur PS5 et Nintendo Switch, cela pourrait tout de même changer suite à la frénésie de rachats de studio qui a pris Microsoft avec l’acquisition de Bethesda, d’Activision Blizzard et d’une belle flopée de licences phares. De plus, la Xbox Series X peut compter sur une rétrocompatibilité parfaite lui permettant de lancer la plupart des titres d’anciennes consoles Xbox.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Xbox Series X.

Afin de comparer la Xbox Series X avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles de jeu vidéo du moment.

