Nothing envoie du lourd avec ses nouveaux écouteurs sans fil ANC à 31 € seulement

Nothing continue d'alimenter en produits sa marque CMF. De là vient de naître de tout nouveaux écouteurs sans fil avec réduction de bruit active, les Nothing Buds by CMF. Ils sont normalement commercialisés à 39,99 euros, mais Amazon décide de les afficher à 31,49 euros pendant la phase de précommande.

Après un petit teasing fin février, Nothing a dévoilé de nouveaux produits audio en ce début du mois de mars 2024. D’un côté, il y a le Nothing Neckband Pro, des écouteurs en tour de cou qui rappellent ceux de OnePlus, et de l’autre, les Nothing Buds, des écouteurs sans fil au format plus classique, avec même de la réduction de bruit active. Ce sont ces derniers qui nous intéressent aujourd’hui, puisqu’ils sont d’ores et déjà disponibles en vente et moins chers que prévu grâce à cette offre sur Amazon.

Que proposent les Nothing Buds by CMF ?

Le design original du boîtier, avec une molette pour le volume

Une réduction de bruit active jusqu’à -42 dB

8h d’autonomie, jusqu’à 35h avec le boîtier

Au lieu d’un prix de vente conseillé à 39,99 euros, les Nothing Buds by CMF sont actuellement en promotion à 31,49 euros sur Amazon, dans tous les coloris disponibles : gris clair, gris foncé et orange. Les écouteurs sans fil seront livrés à partir du 18 mars prochain, date de fin des précommandes.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Nothing Buds by CMF. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Nothing CMF Buds au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

De la réduction de bruit pour pas cher

Les nouveaux Nothing Buds by CMF proposent un design assez classique pour des écouteurs sans fil, avec un format intra-auriculaire où l’embout en silicone dépasse, comme la tige à l’autre extrémité. C’est surtout le boîtier qui se fait remarquer, d’abord par l’extravagance du choix de la couleur orange, même si des tons plus timides en gris existent, ensuite par la molette disposée en façade. Celle-ci permet tout simplement de régler le volume à sa guise et ça semble tellement pratique, surtout quand on sait que le contrôle tactile de ce genre d’écouteurs sans fil pas chers est vraiment hasardeux.

Et, même s’ils sont très abordables pour des true wireless à peine lancés sur le marché, ils apportent tout de même une fonctionnalité très prisée : la réduction de bruit active. Nothing annonce une annulation du bruit jusqu’à -42 dB, ce qui devrait être suffisant pour ne pas trop entendre les voitures circuler dehors, ou encore vos collègues un peu trop bruyant en open-space. Il y a aussi une réduction du bruit du vent lors des appels et un mode Transparence pour entendre ce qu’il se passe autour de vous sans enlever les oreillettes. La musique se met d’ailleurs en pause si vous le faites.

Une bonne autonomie comme on les aime !

En ce qui concerne l’expérience sonore globale, il est difficile de dire ce que ça vaut sans les avoir eus dans les mains, mais on peut s’attendre à un son plus que correct pour le prix. D’autant plus que l’application Nothing X permet de régler différents paramètres, et intègre même un égaliseur. Notez que les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.3 et se détectent automatiquement avec les appareils Microsoft et Google. Une certification IP 54 est d’ailleurs de la partie pour résister un minimum aux éclaboussures et à la poussière.

Du côté de l’autonomie, la marque de Carl Pei annonce une endurance assez impressionnante pour le prix, à savoir plus de 35 heures avec le boîtier, qui se recharge en USB-C. Les oreillettes intègrent quant à elles chacune une batterie de 45 mAh qui leur permet de tenir environ 8 heures dans vos oreilles, mais ce score doit à notre avis être atteint quand la réduction de bruit n’est pas du tout activée.

Afin de comparer les Nothing Buds by CMF avec d’autres références disponibles plus ou moins sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil pas chers en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.