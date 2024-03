Cdiscount brade ce puissant laptop gaming à un prix dérisoire en comparaison de sa fiche technique

Pas besoin de dépenser plus de 1 000 euros dans un modèle récent tant les prix sont en baisse sur de très bonnes configurations qui ont fait leur preuve, à l'image de ce TUF Gaming F15 de chez Asus qui se retrouve à seulement 599 euros sur Cdiscount.

Avec sa gamme ROG, Asus a réussi à se faire un grand nom dans le milieu des PC et laptop gaming de qualité et performant. Cependant, le constructeur a décliné sa game gaming en deux avec une autre référence : TUF. Cette dernière est notamment déjà mise en avant pour ses laptops spécifiques au gaming avec des prix souvent très avantageux, en tout cas bien meilleur que chez ROG. Aujourd’hui, il est par exemple possible de trouver le modèle TUF Gaming F15 à moins de 600 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus TUF Gaming F15

Écran IPS Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Le combo Nvidia GeForce RTX 3050 (4 Go) + Intel i5-12500H

Un SSD NVMe de 512 Go

Le PC portable gaming Asus TUF Gaming F15 est aujourd’hui en promotion à 599 euros chez Cdiscount. Notez toutefois que ce modèle est livré sans aucune version de Windows installée dessus.

Une très bonne configuration pour un laptop à ce prix

Ce modèle de la gamme TUF s’adresse aux joueurs, mais aussi aux créateurs cherchant une machine solide et transportable. Côté configuration, on est sur du costaud avec en chef d’orchestre, un processeur Intel i5-12500H qui est associé à une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050 ainsi qu’à un SSD de type NVMe de 512 Go. 16 Go de mémoire RAM viennent compléter le tout.

Cette configuration permet de jouer à des jeux récents dans de bonnes conditions en résolution native de l’écran, à savoir Full HD, surtout en activant la fonction DLSS sur les titres compatibles. Mais, le jeu n’est pas le seul domaine dans lequel ce laptop est à l’aise puisqu’il est tout à fait capable d’être à l’aise pour de la création (montage photo ou vidéo) avec des logiciels particulièrement gourmands comme Photoshop ou After Effects.

Le format intermédiaire et endurant

S’il ne faut pas s’attendre à un ultra-compact, il faut tout de même souligner la finesse du châssis de ce TUF F15 malgré la configuration embarquée. Il ne pèse en effet « que » 2,2 kg pour 2,49 cm d’épaisseur. Il compte sur une dalle IPS Full HD (1 920×1 080) avec un taux de rafraichissement de 144 Hz pour vous en mettre plein les mirettes. L’écran est également pourvu d’un revêtement antireflet.

Enfin, la connectique est plutôt fournie avec la présence de deux ports USB 3.2 Gen 1, d’un port USB-C 3.2 Gen 2 dont un prévu pour la recharge, un port Ethernet gigabit et un port HDMI 2.1. Côté sans fil, il dispose du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.1. Concernant la batterie de 56 Wh, elle est capable de faire tenir le laptop sur un maximum de 5h en fonctionnement classique. Notez cependant que ce laptop n’est pas livré avec un Windows 11 préinstallé, il va donc falloir vous en procurer un.

