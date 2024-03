Ce pack Arlo (2 caméras + panneau solaire) à -55 % est idéal pour surveiller votre domicile en continu

Pour surveiller votre domicile lorsque vous êtes en déplacement, miser sur Arlo est une bonne chose à faire. En ce moment, la Fnac et Darty proposent un kit incluant deux caméras avec un panneau solaire à seulement 249,99 euros au lieu de 549,99 euros.

Les caméras de surveillance sont pratiques, sécurisantes et surtout dissuasives. Étant connectées, elles permettent de consulter, même loin de chez soi, les alentours de son domicile. Arlo compte un bon nombre de références, et en ce moment un pack incluant le modèle Pro 4 XL, Pro 3 Floodlight et un panneau solaire coûte 300 euros de moins. Enregistrement en haute définition, vision nocturne, détecteur de mouvement et même résistance aux intempéries et sirène intégrée, il y a de quoi dissuader certains cambrioleurs.

Ce qu’il faut retenir de pack Arlo

Deux caméras capables de filmer en 2K

Dont une avec un projecteur intégré

Et un panneau solaire pour les garder chargées

Au départ à 549,99 euros, ce pack de caméra de surveillance contenant une Arlo Pro 4 XL, une Arlo Pro 3 Floodlight et un panneau solaire est en ce moment remisé à 55 % et s’affiche à présent à 249,99 euros sur le site de la Fnac, mais aussi sur le site Darty.

L’Arlo Pro 4 XL, c’est quoi ?

Pensée pour l’extérieur, cette caméra sans fil version XL s’installe facilement, et ne nécessite pas de Smart Hub pour se mettre en marche — de quoi convaincre de nouveaux clients. Elle offre une belle qualité d’image grâce à sa résolution 2K de jour comme de nuit, et dispose d’un champ de vision de 160°. Elle dispose aussi de plusieurs fonctionnalités comme un détecteur de mouvements, un système de communication bidirectionnelle et d’une sirène intégrée.

Une caméra bourrée de fonctionnalités, mais dont la plupart ne sont disponibles que via un abonnement au service Arlo Secure dont ce pack propose un essai gratuit de trois mois. Ensuite, vous serez facturé 2,99 euros par mois et par caméra et 9,99 euros par mois pour un nombre illimité de caméras. Les abonnés peuvent avoir accès à l’historique des 30 derniers jours, du découpage du champ de vision en zones d’activité, de la reconnaissance des objets et des notifications de mouvement.

Et la Arlo Pro 3 Floodlight, qu’est-ce qu’elle propose ?

Moins discrète, la caméra Pro 3 Floodlight est plus imposante avec sa façade intégrant un projecteur LED. Il est associé au détecteur de mouvements et braque un rayon de lumière jusqu’à 8 mètres avec une intensité de 2 000 à 3 000 lumens d’après le constructeur. Pour éloigner les éventuels intrus, il sera possible de programmer la durée de l’éclairage, mais aussi d’alterner entre une lumière constante ou un mode flash, depuis l’application. Tout comme sa consœur, elle est capable de filmer en résolution 2K avec un champ de vision de 160°. Elle résiste aux intempéries, propose un système de communication bidirectionnelle, une sirène intégrée et sa vision nocturne filme également en couleurs.

Concernant leur autonomie, les deux sont capables de rester actives durant six mois, soit l’assurance d’être tranquille pour un bon bout de temps. Leur batterie pourra également être rechargée avec l’énergie solaire grâce au panneau solaire fourni dans ce kit. Enfin, les assistants vocaux Google Assistant et Alexa seront de la partie pour vos requêtes vocales. Et si vous souhaitez bénéficier d’autres fonctionnalités, comme le stockage des vidéos, il est possible de passer par un stockage local avec une carte microSD ou un Smart Hub de la même marque.

Pour comparer ces caméras de surveillance Arlo avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.