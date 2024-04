Amazon brade ce pack sonnette + caméra connectée à moins de 70 €, une solution très abordable pour sécuriser son domicile

Amazon propose le bon combo pour surveiller efficacement votre domicile : une caméra extérieure accompagnée d'une sonnette connectée, le tout pour seulement 69 euros contre 169 euros de base.

On le sait, équiper son domicile de caméras de surveillance permet d’être plus rassurée lorsqu’on sort de chez soi. Certains constructeurs mettent à disposition des solutions accessibles, comme Amazon avec ses appareils Blink. D’ailleurs, le site américain donne l’occasion de s’offrir une installation de surveillance pour votre domicile à moindre coût, avec une caméra extérieure et une sonnette connectée pour moins de 70 euros.

Les atouts de ce pack Amazon Blink

Une caméra et une sonnette qui filment en Full HD

Une vision nocturne et détectent les mouvements

Un module de stockage pour garder les vidéos

Amazon propose un pack contenant une caméra extérieure, la Blink Outdoor, et une sonnette connectée, la Blink Video Doorbell, pour seulement 69,99 euros au lieu de 169,98 euros au départ. On trouve aussi dans ce pack le Blink Sync Module 2, qui permet de sauvegarder localement les vidéos.

Une surveillance assurée à l’extérieur

Avec son nom, la Blink Outdoor, donne déjà un indice sur sa fonction principal, à savoir être une caméra dédiée pour l’extérieur. Elle est donc apte à résister aux intempéries et à toute sa place sur le mur extérieur de votre domicile, même si elle peut tout à fait être installée en intérieur si besoin. Fonctionnant à piles (AA), elle est simple à installer et se montre assez endurante avec 2 ans d’autonomie, selon la marque.

Une fois associée à l’applicaiton Blink Home Monitor, la caméra filme en 1 080p en journée et des images en 720p la nuit grâce à la vision nocturne infrarouge. Les clips vidéos peuvent d’ailleurs être enregistrés dans le cloud via le Sync Module 2 de Blink sans frais mensuels. Elle donne la possibilité d’entendre les visiteurs et leur répondre grâce à ses micros intégrés et au système audio bidirectionnel, mais aussi de recevoir une notification sur votre smartphone dès qu’une présence humaine est repérée autour de chez vous, grâce à la détection de mouvements. Vous pouvez d’ailleurs définir des « zones de détection », afin de garder un œil seulement sur un espace bien défini, sans recevoir des alertes constamment, par exemple dès que le facteur ou un livreur circule dans la rue.

Mais aussi sur le pas de votre porte

Ce pack s’accompagne aussi de la Blink Video Doorbell. Une sonnette connectée aussi résistante aux intempéries et autres projections d’eau, ce qui permet de l’installer dehors sans inquiétude. Il est d’ailleurs possible de la raccorder à des fils de sonnette existants, ou l’équiper de deux piles AA pour qu’elle se transforme en sonnette sans-fil. Une fois installée, elle agit non seulement comme une sonnette classique, mais elle est également dotée d’une petite caméra capable de filmer en 1080p, y compris de nuit.

Elle offre par ailleurs un angle de vision de 135° à l’horizontale, ce qui permet de balayer un espace assez important devant la porte. La détection de mouvements est aussi disponible, ce qui permet de recevoir une notification dès que quelqu’un s’approche du domicile, et même quand la personne sonne à la porte. L’audio bidirectionnel est aussi de la partie. Avec l’application, vous allez pouvoir personnaliser vos paramètres de détection de mouvement, exclure des zones piétonnes ou routes fréquentées pour réduire le nombre de fausses alertes, par exemple. Il sera aussi possible d’activer la fonctionnalité vidéo en direct, et cela, sans frais supplémentaires.

