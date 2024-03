Le célèbre casque Sony WH-1000XM4 fait son come-back avec une belle promo pendant les ventes flash d’Amazon

Pour célébrer l'arrivée du printemps, Amazon lance ses célèbres ventes flash pendant près d'une semaine avec de nombreuses réductions et bonnes affaires à la clé. En préambule de cet événement tant attendu, l'un des meilleurs casques audio du marché profite d'une grosse promotion. Il s'agit du Sony WH-1000XM4 qui voit son prix chuter de 379 euros à 249 euros.

Dans les casques audio haut de gamme de Sony, nous connaissons le WH-1000XM5 doté de la meilleure réduction de bruit active du marché, mais son prédécesseur, le WH-1000XM4 a encore de jolis restes. Ce dernier nous avait d’ailleurs impressionné à l’époque de sa sortie, en 2020, puisque nous lui avions attribué la note de 9/10 dans notre test. Pendant les ventes flash du printemps d’Amazon, le Sony WH-1000XM4 voit son prix dégringoler de 34 % et passe sous la barre de 250 euros.

Pourquoi on recommande le Sony WH-1000XM4

Un son chaleureux et détaillé

Une excellente réduction de bruit active

Le Bluetooth multipoint

L’autonomie d’une trentaine d’heures

Au lieu de 379 euros habituellement, le Sony WH-1000XM4 est maintenant disponible en promotion à 249 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Sony WH-1000XM4. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Sony WH-1000XM4 au meilleur prix ?

Toujours l’un des meilleurs casques audio du marché

Entre le Sony WH-1000XM4 et son successeur, le WH-1000XM5, nous vous recommanderions le premier. Quand bien même l’ANC du dernier casque de Sony est meilleure, il est moins ergonomique et propose au final peu de nouveautés pour un prix supérieur d’environ 100 €. D’où la raison pour laquelle le Sony WH-1000XM4 reste une excellente référence aujourd’hui. Le design circum-aural assure une bonne isolation passive et contrairement à son successeur, il est pliable et peut ainsi facilement être rangé dans un sac.

Plus qu’un casque confortable et bien fini, le Sony WH-1000XM4 est également un casque endurant puisqu’il assure une autonomie d’une trentaine d’heures avec la réduction de bruit activée. Sans l’ANC, ce chiffre peut monter jusqu’à 38 heures selon le constructeur japonais. Pour info, le Sony WH-1000XM4 a tenu 28 heures lors de notre test avec la réduction de bruit et le Bluetooth multipoint activés. Côté recharge, il faut attendre 3 heures avec le câble USB-C fourni pour refaire le plein, la charge rapide est de la partie puisqu’il suffit de 10 minutes pour gagner 5 heures d’écoute.

Une réduction de bruit active autrefois n°1

Nous citions plus haut le Bluetooth multipoint, en effet, le Sony WH-1000XM4 est capable de se connecter en simultané à plusieurs sources en même temps. Il est compatible avec les codecs SBC, le AAC et le LDAC mais pas avec l’aptX. Mais le plus intéressant sur ce casque est sa réduction de bruit active, considérée à l’époque de sa sortie comme étant la meilleure du marché. Elle parvient sans peine à filtrer les bruits environnants ainsi que les voix, d’ailleurs, Sony innovait à l’époque en graduant cette ANC sur 20 niveaux et en permettant de programmer des « routines » selon tel ou tel contexte.

Du côté des performances sonores, le Sony WH-1000XM4 s’appuie sur deux transducteurs de 40 mm qui mettent bien en avant les graves et les médiums. Globalement, le son est riche et détaillé et même si les aigus ne sont pas particulièrement mis en avant, ils arrivent à bien se faire sentir. La scène sonore est quant à elle impressionnante, comme la dynamique. Au cas où la signature sonore par défaut ne convient pas, un égaliseur à cinq bandes avec neuf presets est disponible sur l’application de Sony.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony WH-1000XM4.

Pour ne rien louper des Ventes Flash de Printemps Amazon

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.