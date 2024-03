Offre en avant-première sur Amazon : moins de 80 € pour protéger sa maison

Besoin de protéger votre maison ou votre appartement, mais avec un budget serré ? Il existe des solutions clés en main pour pas cher, notamment chez Amazon via sa marque Ring. Le pack sonnette + caméra connectée ne vous coutera d'ailleurs que 80 euros avec cette belle réduction en avant-première des offres de printemps.

La gamme Ring d’Amazon est une parfaite entrée en matière dans la sécurité connectée de votre domicile. Le marchand propose régulièrement des packs en promotions avec plusieurs de ses produits dont la synergie est naturelle, comme celui-ci qui regroupe une caméra intérieure Indoor Camera 2e Gen et une caméra intérieure Indoor Camera 2e Gen. Le tout pour moins de 80 euros sur la plateforme marchande.

Les atouts de ce pack Ring

Une sonnette connectée qui filme en 1080p

La détection de mouvement incluse

Un carillon qui permet d’entendre chaque notification en temps réel

Initialement affiché à 150 euros, le pack Ring sonnette + Ring caméra intérieur (Video Doorbell 2 Gen + Indoor Camera 2e Gen) est désormais proposé à 79,99 euros sur Amazon. Une offre en avant-première des offres de printemps qui interviendront le 20 mars prochain.

Une sonnette discrète qui détecte les mouvements

La sonnette connectée Ring Video Doorbell se veut plutôt discrète avec son petit format. Pour l’installer, vous pourrez choisir entre la raccorder aux fils existants de votre sonnette placée sur votre mur extérieur (avant de la connecter à votre réseau Wi-Fi via l’application Ring) et l’utiliser en mode sans fil grâce à sa batterie rechargeable intégrée. Une fois fixée au mur extérieur près de votre porte, la Ring Video Doorbell se comportera comme une vraie sonnette, mais avec quelques fonctionnalités en plus.

Elle est notamment capable de filmer des images en 1080p, ce qui vous permettra de visionner des vidéos nettes, y compris de nuit grâce à la vision nocturne. Avec son angle de vision large, la sonnette donnera un large aperçu des alentours. Ajoutons à cela la détection de mouvement, particulièrement rassurante la nuit ou si vous êtes en déplacement. À chaque mouvement repéré, la sonnette enverra une notification sur votre smartphone. Et, si vous souhaitez interagir avec ce visiteur imprévu, vous pourrez le faire via l’application, puisque la sonnette est équipée d’un haut-parleur et d’un micro bidirectionnel.

Une caméra intérieure facile à installer

La Ring Indoor Camera 2ᵉ gen conserve son look épuré et forme cylindrique, mais avec un nouveau pied articulé ainsi que d’un cache coulissant, permettant de masquer l’objectif, qui n’est pas motorisé malheureusement. Un bon moyen d’assurer la protection de la vie privée et la confidentialité des utilisateurs. Avec sa définition 1080p, les images sont suffisamment nettes et permettent de voir ce qu’il se passe chez vous sans difficulté, notamment grâce au champ de vision large.

Pour la mettre en route, c’est simple : il faut installer l’application Ring et de scanner le QR code au dos, puis se laisser guider par le processus pour la connecter au réseau Wi-Fi et terminer par personnaliser certains réglages. Et comme toute caméra intérieure, elle se camoufle n’importe où.

Enfin, si vous souhaitez recevoir et enregistrer vos vidéos, il faudra passer par l’abonnement Ring Protect (à partir de 4 euros par mois). En la combinant avec d’autres caméras ou un système de sécurité, elle saura vous combler et permettra surtout de rentabiliser l’abonnement entre plusieurs produits Ring.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec la Ring Video Doorbell, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures sonnettes connectées du moment.

