Samsung Galaxy Book 3 360 : le meilleur concurrent des Dell XPS perd 550 € chez Darty

Vous hésitiez à vous procurer l'un des derniers modèles de Dell XPS ? Ce bon plan va encore plus vous faire douter (et peut-être même craquer) puisqu'il concerne le concurrent Samsung avec son excellent Galaxy Book 3 360. Le prix affiché chez Darty est encore jamais vu : 849, 99 euros au lieu de 1 399,99 euros.

Dans la catégorie des PC ultraportables 13 pouces, le XPS de Dell reste la référence aux côtés des Zenbook d’Asus. Mais, depuis quelque temps, Samsung est revenu en force sur ce secteur avec son Galaxy Book qui coche toutes les cases de ce que l’on peut attendre d’un tel appareil : autonomie, puissance, portabilité, confort et bel écran. La troisième itération du Galaxy Book 360 est d’ailleurs à un prix que la concurrence ne peut prétendre, avec près de 40 % de réduction en ce moment, dans sa configuration i5.

Les points forts du Samsung Galaxy Book 3 360

Un ultraportable 2-en-1

Une dalle OLED de 13,3 pouces

Un combo i5 de 13e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Initialement proposé à 1 399 euros, le Samsung Galaxy Book 3 360 est désormais affiché à 849 euros chez Darty.

Un ultraportable 3-en-1 qui concurrence parfaitement les Dell XPS

Avec la version 3-en-1 du Galaxy Book 3, l’idée est que l’écran du laptop puisse se tourner à 360° pour se replier derrière le clavier, un peu comme le Dell XPS du même type. De quoi l’utiliser comme une tablette sur laquelle on peut jouer, dessiner, travailler… d’autant plus que l’écran est tactile. Il s’agit d’ailleurs d’un écran Full HD (1 920 par 1 080 pixels) Super AMOLED de 13,3 pouces. Et, pour visionner des films ou des séries, deux haut-parlers sont intégrés pour un son stéréo et avec la compatibilité avec Dolby Atmos.

C’est un ultraportable puisque son poids exact est de 1,16 kg, ce qui est très léger pour un ordinateur portable. De quoi le transporter dans un sac toute la journée sans trop sentir son poids. Quant à ses dimensions, elles sont de 12,9 par 304,4 par 202 mm : une épaisseur très fine qui se rapproche même de celle d’un smartphone. Avec le Samsung Galaxy Book 3 360 est livré le S Pen, le stylet de Samsung.

Un laptop taillé pour la productivité

Pas d’Android pour cet ordinateur, c’est bel et bien Windows 11 qui est livré. À l’intérieur, on trouve un processeur Intel Core i5-1340P de dernière génération, complété par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD NVMe. Une configuration assez solide pour de la bureautique et de la productivité on the go, mais ne vous attendez pas non plus à une machine de guerre pour lancer les derniers jeux correctement, même si quelques-uns peu gourmands en ressources peuvent tourer sur cette machine.

Une batterie de 61,1 Wh alimente ce Samsung Galaxy Book 3 360, ce qui lui permet de tenir entre 7 et 8h en fonctionnement normal. Côté connectique, on trouve un port HDMI, un port USB-A, un port USB-C, un port Thunderbolt 4 (pour des transferts rapides) ainsi qu’une lecteur de carte micro-SD. Pour la connectivité, on a droit à du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.1.

Pour en savoir plus sur cet ultraportable, nous vous invitons à consulter notre prise en main du Samsung Galaxy Book 3 360.

