Galaxy Book 3 360 : le Black Friday fait chuter le prix de l’ultraportable de Samsung

Avoir un ordinateur taillé pour le travail, mais avec lequel on puisse regarder des séries confortablement, c'est possible. Le Galaxy Book 3 360 de Samsung est un ultraportable qui peut se transformer en tablette. L'affaire est là avec le Black Friday : son prix passe de 1399 euros à seulement 899 euros !

Moins de 1,2 kg : c’est le minuscule poids de cet ordinateur ultraportable. Le Samsung Galaxy Book 3 360 peut même se transformer en tablette puisque l’écran se tourne à 360°. D’autant plus que durant le Black Friday, son prix baisse de 400 euros (soit 28% de réduction) : il passe de 1399 euros à 899 euros seulement sur Amazon ces prochains jours.

Le Samsung Galaxy Book 3 360, c’est quoi ?

Un ultraportable 2-en-1 : ordinateur portable et tablette tactile ;

8 Go de RAM et 256 Go de stockage ;

Un processeur Intel Core i5 ;

Un poids de 1,2 kg.

À sa sortie début 2023, le Samsung Galaxy Book 3 360 était vendu à 1399 euros dans sa configuration minimale. Durant le Black Friday, cette même configuration est vendue à 899 euros sur Amazon, soit une promotion d’un montant de 400 euros.

Un ultraportable 2-en-1 signé Samsung

Cet ordinateur ultraportable est en fait la version 2-en-1 du Galaxy Book 3. L’idée est que l’écran de cet appareil peut se tourner à 360° pour se replier derrière le clavier. De quoi avoir une vraie tablette tactile sur laquelle on peut jouer, dessiner, etc. Il s’agit d’ailleurs d’un écran Full HD (1920 par 1080 pixels) Super AMOLED de 13,3 pouces. Et pour visionner des films ou des séries, deux haut-parlers sont intégrés pour un son stéréo et avec la compatibilité avec Dolby Atmos.

C’est un ultraportable puisque son poids exact est de 1,16 kg, ce qui est très léger pour un ordinateur portable. De quoi le transporter dans un sac toute la journée sans trop sentir son poids. Quant à ses dimensions, elles sont de 12,9 par 304,4 par 202 mm : une épaisseur très fine qui se rapproche même de celle d’un smartphone. Avec le Samsung Galaxy Book 3 360 est livré le S Pen, le stylet de Samsung. Il permet d’écrire à la main sur la tablette, mais aussi de dessiner, etc.

Le Samsung Galaxy Book 3 360 est taillé pour la productivité

Pas d’Android pour cet ordinateur, c’est bel et bien Windows 11 qui est livré. À l’intérieur, on trouve un processeur Intel Core i5 de treizième génération, complété par 8 Go de RAM en LPDDR4, une puce Intel Iris Xe Graphics et 256 Go de stockage (en SSD). Ce qui diffère des ordinateurs Samsung de ceux d’autres constructeurs, c’est l’intégration de fonctionnalités propres à l’écosystème Samsung. Il y a par exemple Quick Share et Private Share : elles permettent de partager facilement, rapidement et en sécurité des fichiers entre son smartphone Samsung et son Galaxy Book. Aussi, on peut utiliser une tablette Galaxy Tab en tant que second écran. Enfin, l’appairage avec les écouteurs Galaxy Buds est facilité sur les machines du fabricant.

En déplacement, c’est la batterie de 61,1 Wh qui alimente ce Samsung Galaxy Book 3 360. Pour parler de la connectique, on trouve un port HDMI, un port USB-A, un port USB-C, un port Thunderbolt 4 (pour des transferts rapides) ainsi qu’un porte de carte microSD. Côté connectivité, on a droit à du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.1. Et pour les réunions en visioconférence, le mode Studio de l’ordinateur permet de réduire les bruits ambiants autour de vous, de vous cadrer automatiquement ainsi que d’appliquer des effets d’arrière-plan (comme un effet de flou pour cacher votre vaisselle qui traîne).

Pour en savoir plus sur cet ultraportable, nous vous invitons à consulter notre prise en main du Samsung Galaxy Book 3 360.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

