Ce Chromebook Asus boosté à l’Intel Core 12e gen perd 150 € de son prix sur Amazon

Avec une nouvelle génération de Chromebook, Google propose des laptops deux fois plus puissants qu'auparavant, mais toujours aussi abordables. Parfaitement taillés pour la bureautique, ces appareils comme l'Asus Chromebook Plus CX3402 sont tout indiqués pour les petits budgets. Celui-ci profite justement d'une promotionqui fait chuter son prix de 449 euros à seulement 299 euros.

Les Chromebook sont souvent vus comme étant des laptops limités au niveau des performances, mais ils restent avantageux à bien des égards. Plus endurants et silencieux grâce au peu d’énergie qu’ils consomment, ils sont également réactifs et sécurisés grâce à ChromeOS qui reçoit régulièrement des mises à jour. Enfin, ils sont à un prix plus accessible et sont tout indiqués pour les étudiants qui n’ont besoin que de l’essentiel pour un usage bureautique, comme ce modèle signé Asus qui perd 150 euros.

L’Asus Chromebook Plus CX3402 en bref

Une dalle IPS-LCD de 14 pouces en FHD

Propulsé par un Intel Core i3 de 12e génération et 8 Go de RAM

Silencieux et endurant

Au lieu de 449 euros habituellement, l’Asus Chromebook Plus CX3402CBA-PQ0104 est maintenant disponible en promotion à 299 euros chez Amazon grâce à une ODR de 50 euros.

Un laptop dont la simplicité fait la force

Inutile de s’attarder sur le design, le Chromebook Plus CX3402 ne se démarque pas des autres laptops, on peut seulement retenir que son format de 14 pouces et son poids de 1,44 kg font qu’il est aisé de le ranger et de le transporter dans un sac. Côté écran, le constructeur taïwanais l’a doté de ce qui se fait de plus basique : une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Si certains modèles de cette gamme sont dotés d’un écran tactile, cela n’a pas l’air d’être le cas de celui-ci.

L’Asus Chromebook Plus CX3402 fait partie de la nouvelle génération de Chromebook dévoilée au deuxième semestre de l’année dernière qui se caractérise par plus de puissance. Preuve en est avec un Intel Core i3-1215U à la barre au lieu d’un processeur ARM, ce modèle à six cœurs est cadencé à 1,2 GHz par défaut et à 4,4 GHz en mode turbo boost, et il est épaulé par 8 Go de RAM. Pour de la bureautique, c’est amplement suffisant pour remplir les tâches avec fluidité. Pour le stockage, nous avons là un espace de 128 Go.

Avantages et limites de ChromeOS

Ce qui fait tout le sel de ChromeOS, c’est sa simplicité d’utilisation, et en même temps, on a un écosystème complet avec toutes les applications Google au rendez-vous (Drive, Meet, Agenda, etc…) sans oublier le Google Play Store et son catalogue de milliers d’applications tierces. L’avantage est que la plupart de ces applications sont des webapps et qu’elles peuvent être utilisées hors-ligne. En revanche, ce système d’exploitation, bien que pratique, est trop dépendant de Google et cela pourrait parfois poser des problèmes en termes de compatibilité logicielle.

Un autre ajout intéressant des dernières générations de Chromebook est l’interface Material You, à l’instar des smartphones sous Pixel Experience, Google propose ici une personnalisation plus poussée de l’affichage de Chrome. Et avec une dose d’IA, il est possible de faire de la retouche photo avec une gomme magique mais aussi utiliser la génération d’images pour créer ses propres fonds d’écran par exemple. Enfin, niveau autonomie, la firme de Mountain View avance une durée de 10 heures, ce qui est très correct.

