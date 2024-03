Boulanger fait bien mieux qu’Amazon avec cette offre sur la Bose Soundbar 600

Sorte de Soundbar 300 avec Dolby Atmos, la Bose Smart Soundbar 600 n'est pas la meilleure barre de son en termes de spatialisation sonore, mais elle se montre brillante à bien des égards comme pour la restitution des dialogues. Si Amazon la propose actuellement à 399 euros pendant ses ventes flash de printemps, Boulanger retire encore 40 euros à cette somme grâce à un code promo.

Barre de son qui se positionne dans le milieu de gamme, la Bose Smart Soundbar 600 est le deuxième modèle du constructeur amĂ©ricain Ă se doter du Dolby Atmos après la Smart Soundbar 900, tout en s’inspirant de la Smart Soundbar 300 pour le reste de sa fiche technique. En plus du son surround, elle est plutĂ´t complète en termes de fonctionnalitĂ©s et brille dans la restitution des dialogues.

La Bose Smart Soundbar 600 en quelques points

Bonne restitution des médiums et des voix humaines

Une barre de son compacte et simple Ă installer

Compatible AirPlay 2, Spotify Connect et Amazon Alexa

Au lieu de 549 euros habituellement, la Bose Smart Soundbar 600 est maintenant disponible en promotion à 359 euros chez Boulanger grâce au code promo AUDIO10. On la trouve aussi à 399 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres promotions concernant la Bose Smart Soundbar 600. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? OĂą acheter Le Bose Smart Soundbar 600 au meilleur prix ?

Une barre de son qui fait dans la simplicitĂ© et l’efficacitĂ©

De l’extĂ©rieur, il n’y a que peu de diffĂ©rence entre la Bose Smart Soundbar 600 et la Soundbar 300, elles sont identiques Ă quelques dĂ©tails près. Nous avons ici un appareil compact d’une longueur de 70 cm, haute de 5,6 cm et avec une profondeur de 10 cm. La structure est en PVC noir tandis que l’avant et la face supĂ©rieure accueillent une grille acoustique. Ă€ l’arrière, la connectique se compose d’un port HDMI ARC/eARC et d’une entrĂ©e audio numĂ©rique. Des ports pour le caisson de basses et les enceintes arrière vendus sĂ©parĂ©ment sont aussi prĂ©sents.

Grâce Ă son contrĂ´leur Wi-Fi et son rĂ©cepteur Bluetooth intĂ©grĂ©, la Bose Smart Soundbar 600 profite d’un Ă©ventail complet de fonctionnalitĂ©s. Elle est notamment compatible avec les services de streaming musical et peut servir de pĂ©riphĂ©rique de lecture grâce Ă Apple AirPlay 2, Google Chromecast et Spotify Connect. De plus, grâce aux micros intĂ©grĂ©s, il est possible d’invoquer l’assistant vocal Alexa. D’autres fonctions sont de la partie, comme SimpleSync qui permet d’Ă©couter en simultanĂ© la barre de son et dans un casque Bose compatible.

Des bonnes performances sonores mais un surround limité

La Bose Smart Soundbar 600 embarque un total de cinq haut-parleurs dont deux plafonniers pour les effets surround. Pour ce qui est de la signature sonore, on retrouve la patte de Bose avec des mĂ©diums structurĂ©s pour une restitution claire des dialogues. Les graves sont quant Ă eux trop timides, on y gagnerait Ă jouer avec l’Ă©galiseur de l’application associĂ©e, ou bien d’accompagner la barre de son avec un caisson de basses. On a Ă©galement une belle profondeur de la scène sonore grâce aux aigus en retrait ainsi qu’une bonne dynamique.

En revanche, c’est moins rose concernant la spatialisation sonore. MalgrĂ© une compatibilitĂ© Dolby Atmos, la verticalitĂ© est quasiment imperceptible, mais c’est un problème que rencontrent aussi les barres de son haut de gamme. La scène horizontale est elle aussi dĂ©cevante car très en retrait par rapport Ă la Smart Soundbar 900. Cela est dĂ» aux haut-parleurs orientĂ©s sur les cĂ´tĂ©s qui ne sont pas dotĂ©s de tweeter, cela empĂŞche de positionner les sons derrière l’auditeur. Un dĂ©faut pouvant ĂŞtre comblĂ© avec des enceintes arrière soit dit en passant.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Bose Smart Soundbar 600.

Afin de comparer la Bose Soundbar 600 avec d’autres rĂ©fĂ©rences que l’on recommande chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures barres de son en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.