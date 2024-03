La meilleure serrure connectée du marché est en promotion grâce aux ventes flash d’Amazon

Depuis quelques temps, les serrures connectées pullulent sur le marché de la domotique. Ces appareils ont pour fonction de renforcer la sécurité d'un domicile tout en en simplifiant l'accès pour ses propriétaires puisque c'est désormais le smartphone qui fait office de clé. Pendant les ventes flash d'Amazon, la Nuki Smart Lock Pro 4.0 qui est l'une des meilleures références voit son prix baisser de 279 euros à 239 euros.

Jamais entendu parler des serrures connectées ? Ces appareils conçus pour accroître la sécurité d’un domicile mais aussi en simplifier l’accès sont populaires depuis quelques années aux États-Unis et dans certains pays d’Asie. Mais le marché demande encore à se développer en France. Nuki est un des constructeurs phares et celui-ci a récemment lancé un nouveau modèle : la Nuki Smart Lock Pro 4.0. Celle-ci est d’ailleurs en promotion à -15 % chez Amazon à l’occasion des ventes flash du printemps.

La Nuki Smart Lock Pro (4e génération) en résumé

Simple à installer et à utiliser

De nombreuses fonctionnalités avec options de personnalisation

Wi-Fi et Matter/Thread intégrés

Au lieu de 279 euros habituellement, la Nuki Smart Lock Pro (4e génération) est maintenant disponible en promotion à 239 euros chez Amazon.

Une serrure robuste et simple à installer

Avec sa nouvelle génération de Nuki Smart Lock Pro, le constructeur danois reprend le design et les fonctions essentielles du modèle précédent. Ces serrures connectées ont d’abord été pensées pour être simples à installer. Que les allergiques au bricolage soient rassurés, l’opération ne nécessite ni perçage, ni vis, ni remplacement de cylindre. De préférence, le cylindre de la porte qui doit accueillir la Smart Lock Pro doit être débrayable afin de pouvoir continuer à utiliser la clé, au cas où on ne serait pas en mesure d’utiliser le smartphone pour ouvrir la porte.

En général, l’installation ne prend que quelques minutes et l’application de Nuki nous guide pas à pas. Une fois en place, on peut utiliser la serrure connectée avec son smartphone. Via le Wi-Fi intégré ou Matter, c’est le smartphone qui devient la clé et qui verrouille et déverrouille automatiquement la serrure. Il est possible de réaliser cette action directement sur l’application, tout comme partager jusqu’à 200 clés numériques, programmer des routines de verrouillage/déverrouillage ou accéder à l’historique des accès.

La sécurité avant tout

Avec la Nuki Smart Lock Pro 4.0, le smartphone ne remplace pas définitivement la clé mais vient en complément. Ce serait dommage de passer la nuit sur son palier à cause d’une batterie à plat. De plus, cette serrure connectée est compatible avec d’autres appareils comme une montre connectée ou les assistants vocaux Alexa et Google. Quoiqu’il en soit, la Nuki Smart Lock Pro 4.0 pense à tout pour simplifier l’accès au domicile, mais cela ne veut pas dire que la sécurité est mise de côté, bien au contraire.

Avec sa fonction Lock’n’Go, la Nuki Smart Lock Pro 4.0 verrouille la porte automatiquement dans un laps de temps prédéfini après un déverrouillage. L’idée est de déverrouiller la porte uniquement pour entrer et sortir. Si la Nuki Smart Lock Pro 4.0 est effectivement l’une des meilleures serrures connectées du marché, elle a ses petits défauts comme un moteur plutôt bruyant pour un si petit appareil ou une ouverture un peu plus longue qu’avec une clé. Mais au vu des fonctionnalités proposées par cette serrure, cela reste négligeable.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nuki Smart Lock Pro (4e génération).

