À -36 %, cette enceinte compacte de chez Marshall chute à son plus bas prix sur Amazon

La Marshall Emberton II ressemble trait pour trait à la première du nom alors qu'elle fait en réalité le plein de nouveautés avec notamment une nouvelle certification IP67, une meilleure autonomie et une architecture acoustique modifiée. En ces ventes flash du printemps d'Amazon, son prix passe de 179,99 euros à 114,99 euros.

Avec le retour du printemps, l’idée des longues balades en extérieur nous est forcément passée par la tête et Amazon l’a compris en bradant plusieurs modèles d’enceintes Bluetooth à l’occasion de ses ventes flash. Parmi elles, nous avons la Marshall Emberton II qui a gagné en robustesse et en autonomie par rapport à son prédécesseur, tout en gardant des dimensions qui tiennent dans la paume de la main. En ce moment, cette mini-enceinte Bluetooth profite d’une baisse de 36 %.

Les points à retenir sur la Marshall Emberton II

Le look rock’n’roll et la qualité des finitions

Un bel équilibre tonal

Une excellente autonomie

Au lieu de 179,99 euros habituellement, la Marshall Emberton II est maintenant disponible en promotion à 114,99 euros chez Amazon.

Un design mini, mais toujours iconique

Les enceintes Marshall sont d’abord connues pour leur style iconique et leurs finitions d’une qualité irréprochable. Design carré avec couche de cuir noir et éléments dorés constituent la Marshall Emberton II et bien d’autres enceintes de la marque. Il s’agit après tout de l’ADN du constructeur britannique. Et par rapport à la précédente Marshall Emberton, ce modèle gagne une certification IP67, ce qui permet de l’emmener au bord de la piscine ou sous la douche. Mais il faut retenir qu’après immersion, le tissu empêche les hautes fréquences de passer jusqu’au séchage complet.

La Marshall Emberton II peut donc être emmenée partout sans que cela ne lui pose un problème. Si elle est simple à prendre en main grâce à sa petite taille, on peut regretter de n’y trouver de mousqueton ou de dragonne à l’instar d’une JBL Flip 6. Niveau autonomie, le constructeur britannique annonce une durée maximale de 30 heures, donc avec un volume faible. Lors de notre test, la Marshall Emberton II a tenu 21 heures avec le volume à 50 %, ce qui est déjà un bon score. Pour une recharge complète, il faut attendre trois heures.

Une enceinte qui manque de nerf

Du côté de l’architecture audio, Marshall a opté pour deux petits transducteurs à large bande de 4 cm, chacun associé à un radiateur passif. Pour améliorer leurs performances dans les hautes fréquences, ces transducteurs embarquent un double aimant en néodyme, ce qui permet à cette configuration de se passer de tweeter. Malgré une architecture convaincante sur le papier, l’Emberton II reste une petite enceinte et voit donc ses performances limitées. À cause de son petit gabarit et de ses petits transducteurs, elle peine à reproduire les basses fréquences.

Mais elle s’en sort mieux sur les aigus et les médiums qui sont doux et d’une linéarité appréciable. Globalement, la Marshall Emberton II profite d’un bel équilibre tonal mais manque de caractère à cause de contraintes physiques. Une utilisation en extérieur ne lui sied pas du tout. De plus, il n’y a aucune profondeur dans la scène sonore et la dynamique est pénible dans le sens où tout le rendu paraît uniformisé. Derniers défauts : pas de micros et un égaliseur limité à trois presets. Il faudrait penser à revoir son prix de vente, Marshall.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Marshall Emberton II.

